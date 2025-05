मोहम्मद यूनुस के गले की फांस बनेंगे ये बांग्लादेश के दो चिकेन नेक, समझिए पूरा भूगोल

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि जो लोग 'चिकन नेक कॉरिडोर' पर भारत को धमकी देते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश में जमीन के दो ऐसे संकरे क्षेत्र हैं, जो कहीं अधिक असुरक्षित हैं. सरमा का यह बयान चीन और बांग्लादेश में एक बंद पड़े एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने को लेकर हो रही बातचीत के बीच आया है. लालमोनिरहाट में स्थित यह एयरपोर्ट भारत की सीमा से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है.यह एयरपोर्ट बांग्लादेश की वायु सेना का है. चीनी अधिकारियों ने इस एयरपोर्ट का दौरा किया है. भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के दौरान चीनी अधिकारियों का बांग्लादेश का दौरा काफी महत्वपूर्ण है. आइए जानते हैं कि ये चिकननेक हैं क्या और इनका रणनीतिक महत्व क्या है.

भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 'चिकन नेक' कहा जाता है. यह पश्चिम बंगाल का एक संकीर्ण इलाका है. सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय भारत की मुख्यभूमि से जुड़ते हैं. यह इलाका केवल 22 किमी चौड़ा है. इसके उत्तर में नेपाल तो दक्षिण में बांग्लादेश है. इसकी भौगोलिक स्थिति ने रणनीतिक और सैन्य शब्दावली में इस 'चिकन नेक' नाम दिया है. इस इलाके में सैन्य संघर्ष, प्राकृतिक आपदा या आंतरिक अशांति जैसे अवरोध पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से काट सकता है.

भारत का यह 'चिकन नेक' उस समय चर्चा में आया जब पड़ोसी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस चीन की यात्रा पर गए. वहां उन्होंने इस साल 28 मार्च को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का हवाला देते हुए चीन से अपनी अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की अपील की. उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों को लैंडलॉक्ड इलाका बताया.उन्होंने बांग्लादेश को इस इलाके में समुद्र का एकमात्र संरक्षक बताते हुए चीन से अपने यहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की अपील की. यूनुस की इस यात्रा के दौरान चीन और वहां की कंपनियों ने दो अरब डॉलर से अधिक के निवेश,कर्ज और अनुदान का आश्वासन दिया था.

