लाहौल स्पीति में बर्फबारी का हाल देखिए, सड़कें बंद, बिजली गुल, बसों के पहिए भी जाम

Lahaul Spiti Snowfall: लाहौल घाटी में डेढ़ फुट के करीब  बर्फबारी दर्ज की जा चुकी हैं. बर्फ गिरने के बाद से लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल के तहत तिंदी, सलग्रां और भुजूण्ड में बिजली ठप हैं. वही लगभग सभी सड़के बंद हैं.

लाहौल स्पीति में बर्फबारी.
  • हिमाचल प्रदेश में तीन महीने बाद हुई पहली बर्फबारी से शिमला और लाहौल स्पीति में सफेद चादर नजर आई
  • भारी बर्फबारी के कारण कई इलाकों में ट्रैफिक जाम और गाड़ियों के फिसलने की समस्या गंभीर बनी हुई है
  • लाहौल स्पीति के कई निचले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है जहां डेढ़ फुट तक बर्फ गिर चुकी है
शिमला:

हिमाचल प्रदेश में करीब तीन महीने बाद शुक्रवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई जिसके बाद पर्यटकोंके चेहरे खुशी से खिल गए हैं. शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक, हर जगह बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है. इस बीच ट्रैफिक जाम बड़ेी परेशानी बनी हुई है. बर्फ बहुत ज्यादा जमने की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं और आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं. कई जगहों पर गाड़ी के पहिए बर्फ में फंस गए हैं,जिसकी वजह से पर्यटक परेशान हैं. कई पर्यटकों ने सोशल मीडिया पर बर्फबारी के वीडियो साझा किए और इसे ‘‘सर्दियों का सबसे खुशनुमा स्थान'' बताया. वहीं कुछ ट्रैफिक जाम से पेरान नजर आए.

ये भी पढे़ं- पहाड़ों पर 'बादलफाड़' बर्फ: कश्मीर से मसूरी तक बरस रही 'सफेद आफत', जानिए क्या है इस बर्फबारी का पाकिस्तान कनेक्शन

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गुरुवार देर रात से ही बर्फबारी दौर शुरू हो गया है. लाहौल स्पीति के लगभग सभी इलाकों में देर रात से भारी बर्फबारी जारी है. अभी तक ऊंची चोटियों पर ही बर्फबारी हो रही थी लेकिन अब निचले क्षेत्रों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली है. उदयपुर, सीसू, कोकसर, केलांग, खंगसर, हर जगह बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है. 

लाहौल घाटी में डेढ़ फुट के करीब  बर्फबारी दर्ज की जा चुकी हैं. बर्फ गिरने के बाद से लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल के तहत तिंदी, सलग्रां और भुजूण्ड में बिजली ठप हैं. वही लगभग सभी सड़के बंद हैं. HRTC केलांग डिपो की सभी रुटों पर चलने वाली बस सेवा ठप हो गई है.

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, लाहौल और स्पीति के गोंदला, कुकुमसेरी और हंसा गांवों में क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर और पांच सेंटीमीटर हिमपात हुआ.
 

