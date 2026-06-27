नोएडा अथॉरिटी को 50 साल बाद मिली शानदार इमारत, 6 एकड़ में फैला 390 करोड़ का भवन, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन 

नोएडा अथॉरिटी का नया प्रशासनिक मुख्यालय बनकर तैयार हो गया है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को इस नए भवन का उद्घाटन करेंगे. करीब 390 करोड़ रुपये की लागत से ये भवन तैयार हुआ है, जो नोएडा के विकास का मुख्य केंद्र बनेगी.यूपी के सबसे अमीर प्राधिकरण नोएडा अथॉरिटी को 50 साल अपनी ये इमारत मिल रही है. 50 साल पहले नोएडा की स्थापना के पहले उसके ऑफिस अलग-अलग से चल रहे थे.यह भवन नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की 45 मीटर सर्विस रोड पर स्थित है और शहर की प्रमुख सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, जिससे लोगों को आने-जाने में आसानी होगी.

सीएम योगी नोएडा अथॉरिटी का उद्घाटन करेंगे

सीएम योगी आदित्यनाथ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 10 दोपहर पहुंचे. वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अश्विनी वैष्णव और नंद गोपाल नंदी भी उनके साथ मौजूद हैं. कुछ ही देर में सीएम योगी प्रदेश के पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्क का शिलान्यास करेंगे.नोएडा जिसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) भी कहते हैं, उसकी शानदार इमारत बनकर तैयार है. आज सीएम योगी 390 की करोड़ की लागत वाली इमारत का उद्घाटन करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में कुल 2500 करोड़ की परियोनजाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आ रहे हैं. सीएम योगी 608 करोड़ के भंगेल एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन करेंगे.

नोएडा अथॉरिटी के नए प्रशासनिक भवन की खास बातें

नया भवन नोएडा के सेक्टर-96 में मुख्य प्रशासनिक भवन बनाया गया

परियोजना का काम 5 जनवरी 2016 निर्माण शुरू, 1 अप्रैल 2026 तक पूरा

भवन 24 000 वर्गमीटर जमीन पर बना है, लागत 390 करोड़ रुपये है

इसमें दो बेसमेंट, एक प्रशासनिक टावर और एक ऑडिटोरियम है

अध्यक्ष, CEO, वित्त, विधि, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग और RTI सेल

ग्राउंड के अलावा 7 मंजिल की इमारत, दो बेसमेंट में करीब 670 वाहनों की पार्किंग

सातवीं मंजिल पर बोर्ड रूम, छठी मंजिल पर दो कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं

पहली मंजिल पर लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनने के लिए जनसुनवाई केंद्र

भवन में ऊपर-नीचे आने-जाने के लिए 11 लिफ्ट लगाई गई हैं

नोएडा अथॉरिटी की नई इमारत

नोएडा अथॉरिटी का भवन नोएडा के सेक्टर 96 में बना है. नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस अब प्रशासनिक कामकाज के लिए पूरी तरह तैयार है. ये इमारत वर्ष 2016 में बनना शुरू हुआ था.कोरोना महामारी के दौरान इसके निर्माण कार्य में देरी आई. फिर 2022 में निर्माण कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया. नोएडा प्राधिकरण के लिए फिर से टेंडर जारी किए गए. और एसटी कंस्ट्रक्शन प्रालि को ठेका मिला. फिर नोएडा अथॉरिटी के नए भवन की डिजाइन में भी परिवर्तन होना था. नोएडा अथॉरिटी में 18 और 9 मंजिलों के दो टॉवर बनने थे. हालांकि नए बदलावों के साथ यहां 4 और 8 मंजिलों के दो टावर बने हैं. गौतमबुद्ध नगर प्राधिकरण के सभी विभाग अब यहीं से चलेंगे.

नोएडा अथॉरिटी के अलग-अलग ऑफिस अभी

नोएडा अथॉरिटी के विभाग अभी अलग-अलग भवनों से संचालित हो रहे हैं. इसमें प्रशासनिक कामकाज सेक्टर 6 से चल रहा है. नोएडा अथॉरिटी के बाकी विभाग सेक्टर 19 और सेक्टर 20 के अलग भवनों से चल रहे हैं. नोएडा अथॉरिटी का उद्यान विभाग सेक्टर 39 में है. लेकिन अब नोएडा अथॉरिटी के सारे विभाग और कार्यालय नई बिल्डिंग में आ जाएंगे. इससे नोएडा के विभागों और अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच समन्वय बेहतर हो सकेगा। इसके साथ-साथ आम लोगों को अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग इलाकों के कार्यालयों में नहीं जाना पड़ेगा।

नोएडा अथॉरिटी के नए भवन में क्या-क्या

नोएडा अथॉरिटी का नया भवन सेक्टर 96 में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास है और ये शहर के बीचोंबीच कनेक्टिविटी देता है. इससे इस भवन तक पहुंचना आसान होगा. 6 एकड़ इलाके में नोएडा अथॉरिटी का आधुनिक भवन परिसर है. बेसमेंट में पार्किंग है. नोएडा में रिहायशी इलाके, औद्योगिक इलाके और व्यावसायिक केंद्रों का विस्तार हो रहा है. नोएडा अथॉरिटी का नया ऑफिस ऐसे वक्त बना है, जब नोएडा एयरपोर्ट की बेहतर कनेक्टिविटी, बुलेट ट्रेन, नमो भारत ट्रेन रैपिड रेल के विस्तार और न्यू नोएडा जैसी परियोजनाएं रफ्तार पकड़ रही हैं.

