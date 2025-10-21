लाठी-डंडों से दौड़ा-दौड़ाकर मारा... दिवाली की रात दबंगों ने नोएडा के पेट्रोल पंप पर मचाया उत्पात, देखिए वीडियो

नोएडा में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं. सेक्टर-49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरोला चौकी से महज़ 500 मीटर की दूरी पर देर रात पेट्रोल पंप पर बेखौफ दबंगों ने जमकर तांडव किया. मामूली कहासुनी के बाद बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की लाठी-डंडों, लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर दी.

घटना सोमवार की आधी रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि कुछ युवक बाइक में पेट्रोल भरवाने आए थे, इसी दौरान किसी बात पर उनकी पंप कर्मचारी से कहासुनी हो गई. मामला इतना बढ़ा कि युवकों ने मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने न सिर्फ कर्मचारी को बुरी तरह पीटा बल्कि धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.

मारपीट की पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह दबंग युवक खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बरोला चौकी पुलिस से सिर्फ कुछ सौ मीटर की दूरी पर यह घटना हुई, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची.

ये भी पढ़ें-: दिवाली से पहले 'जहरीली' हो रही दिल्ली की हवा, पंजाब और हरियाणा में भी लगातार बिगड़ रहा AQI