मैं नीतीश कुमार... 10वीं बार बने बिहार के सीएम, ऐतिहासिक गांधी मैदान में ली शपथ

- नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दसवीं बार पद एवं गोपनीयता की शपथ ली
- बिहार चुनाव में बीजेपी-जेडीयू की अगुवाई में एनडीए को कुल 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण के दौरान बधाई दी और नीतीश ने उनका अभिवादन स्वीकार किया
Nitish Kumar Shapath Grahan: नीतीश कुमार ने गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. नीतीश कुमार ने सत्यनिष्ठा के आधार पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई में एनडीए को 202 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था. नीतीश कुमार के शपथ लेते हुए पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी. नीतीश ने हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया. दोनों नेता काफी देर तक एक-दूसरे का हाथ पकड़े रहे. उन्होंने फिर देसी स्टाइल में गमछा लहाकर बिहार अपना अंदाज दिखाया. समारोह के बाद नए मंत्रियों के बीच भी पीएम मोदी कुछ देर तक रहे.
नीतीश के बाद सम्राट चौधरी ने शपथ ली
नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने ईश्वर के नाम पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. सम्राट चौधरी ओबीसी कुशवाहा समुदाय से आते हैं. इसके बाद लखीसराय सीट से जीते और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मंत्री पद की शपथ ली. विजय सिन्हा भूमिहार समुदाय से आते हैं.
विजय सिन्हा भी बरकरार
पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद से इस बार बदलाव कर कोई नया चेहरा लाया जा सकता है. विजय सिन्हा ने आरएसएस में भी अच्छे संपर्क माना जाता है. विजय सिन्हा ने कांटे की लड़ाई में लखीसराय में अपनी सीट बरकरार रखी थी और ये संकेत दिया था कि प्रभावशाली भूमिहार समुदाय में आते हैं.
इसके बाद विजय कुमार चौधरी, बृजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पाण्डेय, दिलीप जायसवाल ने भी शपथ ली. नीतीश की पुरानी सरकार में रहे कैबिनेट मंत्रियों में ज्यादातर अपना पद बरकरार रखने में सफल रहे हैं. इसके अलावा लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नबीन, रामकृपाल, सुमन, सुनील कुमार ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली. नीतीश की नई सरकार में अकेले अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर जमा खान ने शपथ ली. नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंत्रियों का बंटवारा है.
श्रेयसी सिंह भी बनीं मंत्री
बिहार की नई सरकार में महिला चेहरे के तौर पर श्रेयसी सिंह को भी जगह मिली है. वो शूटर रही हैं. श्रेयसी सिंह ने 2010 और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता था. श्रेयसी सिंह के पिता दिग्विजय सिंह और मां पुतुल कुमारी बांका से सांसद रही हैं. श्रेयसी सिंह राजघराने से ताल्लुक रखती हैं. श्रेयसी सिंह दूसरी बार जमुई से विधायक बनी हैं.
पीएम मोदी ने लहराया गमछा
नीतीश की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह करीब आधे घंटे ही चला. समारोह के आखिरी में नीतीश फिर पीएम मोदी के पास आए. नीतीश ने पीएम मोदी का हाथ पकड़कर ऊपर हाथ उठाया. यह दोनों की जुगलबंदी का संकेत देता है. गांधी मैदान में भारी भीड़ की ओर पीएम मोदी झुककर उनका विनम्रता से अभिवादन स्वीकार करते नजर आए.
