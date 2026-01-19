विज्ञापन
नितिन नबीन का नामांकन प्रोसेस पूरा होने के बाद, नए बीजेपी अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को होने वाली है. उम्मीद है कि इस घोषणा से आने वाली चुनावी चुनौतियों से पहले पार्टी के नेतृत्व संरचना के बारे में स्पष्टता मिलेगी और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की संगठनात्मक रणनीति को आकार मिलेगा.

नितिन नबीन आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे नामांकन, जानिए उनसे जुड़ी खास बातें
  • नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं
  • यह पहली बार होगा जब बिहार से किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा
  • बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के संयुक्त निर्णय से नितिन नबीन को चुना है
नई दिल्ली/पटना:

भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे. उनके नामांकन को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार से कोई सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है. मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि 19 जनवरी को नितिन नबीन नामांकन दाखिल करेंगे. यह भारतीय जनता पार्टी में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत नितिन नबीन नामांकन दाखिल करेंगे.

2 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू

नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. चुनाव प्रक्रिया के लिए नियुक्त अधिकारी के. लक्ष्मण को सभी नामांकन पत्र सौंपे जाएंगे. बीजेपी संसदीय बोर्ड की ओर से एक आधिकारिक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा. यह नामांकन पत्र अमित शाह, जे.पी. नड्डा और राजनाथ सिंह चुनाव अधिकारी को सौंपेंगे. इस दस्तावेज़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हस्ताक्षर होंगे, जो इसे औपचारिक रूप से मंजूरी देंगे.

राज्यों से आने वाले नामांकन पत्र

बीजेपी के 32 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं और हर राज्य की तरफ से एक‑एक नामांकन पत्र दिया जाएगा.
प्रत्येक नामांकन पत्र में  20 प्रस्तावक और समर्थक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे, जिनमें 10 राष्ट्रीय परिषद और 10 प्रदेश परिषद के सदस्य शामिल होंगे. पार्टी के संविधान के अनुसार, अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए कम से कम 5 राज्यों से 5 सेट नामांकन पत्र होना अनिवार्य है, यह शर्त भी पूरी कर ली जाएगी.

बीजेपी नेताओं की मौजूदगी

अमित शाह
जेपी नड्डा
नितिन गडकरी
विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री
और प्रदेश अध्यक्ष

बिहार से पहली बार बनेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

बिहार के लिए यह पहली बार है कि जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक 45 साल के युवा को चुना है, और यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर लिया है. इसे बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है, और नॉमिनेशन के बाद नितिन नबीन अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, जिससे पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व एक 45 साल के व्यक्ति के हाथों में है.

सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष बनेंगे नितिन नबीन

बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. पूरी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी, इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है. नितिन नबीन के नॉमिनेशन की पूर्व संध्या पर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर को होर्डिंग्स, बैनर और रंगीन लाइटों से सजाया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के तहत, सोमवार को टॉप नेताओं के हेडक्वार्टर में इकट्ठा होने की उम्मीद है.

महीने भर पहले ही संभाला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद

बताते चले कि 15 दिंसबर 2025 को नितिन नबीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था. नितिन नबीन एक अनुभवी संगठनकर्ता, 5 बार निर्वाचित विधायक और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता हैं. युवा मोर्चा से लेकर राज्य सरकार में मंत्री पद और राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक, उनकी राजनीतिक यात्रा अनुशासन, परिश्रम और जनविश्वास की सशक्त कहानी है.

