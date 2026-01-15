नई टीम से लेकर पूर्ण जिम्मेदारी तक... BJP अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी की तैयारियां हुई पूरी

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अगले सप्ताह हो जाएगा. पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी पूरी हो गई है. बीजेपी के संगठन चुनावों के लिए प्रभारी के लक्ष्मण और सह प्रभारियों संबित पात्रा और नरेश बंसल की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई.सूत्रों के अनुसार संभावना है कि जल्दी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाए. 19 जनवरी को नामांकन भरा जा सकता है जबकि 20 जनवरी को औपचारिक रूप से नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है. बीजेपी सूत्रों के अनुसार वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ही नामांकन भरेंगे और उन्हें औपचारिक रूप से जगत प्रकाश नड्डा की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा. उनके लिए कई नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे. इन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेताओं के दस्तखत होंगे. साथ ही, पार्टी के एससी, एसटी और महिला नेताओं के दस्तखत से भी नामांकन पत्र दाखिल कराए जाएंगे.





नितिन नवीन को पिछले महीने 15 तारीख को बीजेपी संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. केवल 45 वर्ष के नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. बीजेपी सूत्रों के अनुसार उनकी ताजपोशी को बेहद खास बनाया जा रहा है. इस मौके के लिए सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों, प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महासचिवों को दिल्ली बुलाया जा रहा है. इनके अलावा राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य भी दिल्ली आ रहे हैं. 20 जनवरी को नितिन नवीन के चुनाव की औपचारिकता पूरी होने के बाद उनका अभिनंदन किया जाएगा. उसके अगले दिन यानी 21 दिसंबर को वे सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे.

टीम नवीन में कौन-कौन

बीजेपी सूत्रों के अनुसार नितिन नवीन की नई टीम के गठन में अधिक देरी नहीं होगी. पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक अगले महीने के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में प्रस्तावित है. इस बैठक में नितिन नवीन के चुनाव को मंजूरी दी जाएगी. बीजेपी के संविधान के मुताबिक ऐसा करना आवश्यक है.इसी बीच, नितिन नवीन की नई टीम भी सामने आने की संभावना है. बीजेपी नेताओं के अनुसार उनकी टीम में युवाओं और अनुभव का संतुलित मिश्रण होगा. इस टीम के ऊपर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव जिताने के साथ ही 2029 के लोक सभा चुनाव की जिम्मेदारी भी होगी. साथ ही, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा.

उनकी टीम में यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से उपाध्यक्ष और महासचिवों का कोर ब्लॉक बरकरार रहने की संभावना है. ताकि लोकसभा 2029 तक की रणनीति में निरंतरता बनी रहे. असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर-पूर्व से 2–3 चेहरे टीम में मज़बूती से दिख सकते हैं. नितिन नवीन सामान्य वर्ग यानी कायस्थ समुदाय से हैं. ऐसे में उनकी टीम में ओबीसी, एससी, एसटी का संतुलन भी साधा जाएगा. उनकी टीम में महिलाओं और युवाओं को नुमाइंदगी दी जाएगी. वैसे भी बीजेपी के संविधान के तहत संगठन के 33 प्रतिशत पद महिलाओं को देने का प्रावधान है. कहा गया है कि टीम नवीन में अधिकांश चेहरे 55 वर्ष से कम उम्र के होंगे ताकि बीजेपी संगठन को युवा जोश से भरपूर किया जा सके. यह भी देखने की बात होगी कि क्या सरकार से कुछ प्रमुख चेहरे नितिन नवीन की टीम में आ सकते हैं क्योंकि माना जा रहा है कि मोदी मंत्रिपरिषद में भी जल्दी ही फेरबदल हो सकता है.

