भाजपा में 'नबीन' युग की शुरुआत: 20 जनवरी को संभाल सकते हैं पार्टी की कमान

भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आगामी 20 जनवरी को आधिकारिक तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं. जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को जिम्मेदारी देना इस बात का संकेत है कि भाजपा नेतृत्व अब नई पीढ़ी के नेताओं को मुख्यधारा में लाकर भविष्य की तैयारी कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए नितिन नबीन 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके 20 जनवरी को अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है.

सूत्रों के अनुसार, भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, सभी प्रदेश भाजपा अध्‍यक्षों, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ भाजपा नेताओं को दिल्ली में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है. उन्‍होंने बताया कि भाजपा के मुख्य चुनाव अधिकारी के लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नाम की घोषणा करेंगे.

तीन सेट नामांकन, ये करेंगे हस्‍ताक्षर

राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए तीन सेट नामांकन दाखिल किए जाएंगे. एक सेट पर 20 से अधिक निर्वाचित राज्य भाजपा अध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे. दूसरे सेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा हस्ताक्षर करेंगे तो तीसरे सेट पर भाजपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे. यदि केवल नितिन नबीन का ही नामांकन होता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा उसी दिन कर दी जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों को लेकर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है. कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, बीएल संतोष, सुनील बंसल, अरुण सिंह और तरुण चुघ बैठक में उपस्थित रहे. सूत्रों ने बताया कि बैठक में 19 और 20 जनवरी को होने वाले भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई.

युवा नेतृत्‍व पर ध्‍यान केंद्रित करेगी पार्टी

भाजपा ने पिछले साल दिसंबर में बिहार के मंत्री और पांच बार के विधायक नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं. नबीन की नियुक्ति को पार्टी द्वारा युवा नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

आगामी चुनाव तैयारियों में जुटे नितिन नबीन

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से नितिन नबीन तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं.

हाल ही में नितिन नबीन ने तमिलनाडु का दौरा किया था और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके का सामना करने के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की थी. तमिलनाडु से पहले वे असम में थे, जहां भाजपा के हिमंता बिस्वा सरमा को कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने वाली है.