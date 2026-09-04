निशु आजाद ने पीएम मोदी पर दिए विवादित बयान पर दी सफाई, कहा- 'मैंने अपने मन से नहीं बोला था'

PM मोदी को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर निशु आजाद ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि जो बातें उनके नाम से सामने आईं, वे उनकी अपनी सोच या निजी राय नहीं थी. निशु आजाद का दावा है कि उन्होंने वह बयान अपने मन से नहीं दिया था. उन्होंने कहा कि मैं बस वही पढ़ रही थी जो बोर्ड पर लिखा था.

निशु आजाद ने सफाई में क्या कहा?

CJP एक्टिविस्ट निशु आजाद ने अपनी पिछली टिप्पणी पर कहा कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था, 'मोदी जी की तेरहवीं.' अगर आप बैकग्राउंड में ध्यान से देखें, तो आपको एक बोर्ड दिखाई देगा. मैंने बस वही कहा जो वहां लिखा था और वीडियो रिकॉर्ड किया. मैंने यह अपनी सोच या राय के आधार पर नहीं कहा था. मैं बस वही पढ़ रही थी जो बोर्ड पर लिखा था. हालांकि, लोगों ने इसे लेकर एक नकारात्मक नैरेटिव बना दिया. वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं; उन्हें एक महान व्यक्ति भी कहा जा सकता है, क्योंकि वह देश का नेतृत्व कर रहे हैं. हम उन्हें अपशब्द नहीं कह सकते. लेकिन अगर हम उनके व्यवहार या काम के कुछ पहलुओं से नाखुश हैं, तो हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं. इसमें कुछ भी गलत नहीं है. संविधान हमें यह अधिकार देता है. इसलिए, अपशब्द कहने के बजाय, उन बातों को सामने लाएं जिनसे आप सहमत नहीं हैं और उनसे सवाल पूछें. यही सही तरीका है.

इधर, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्र कार्यकर्ता निशु आजाद के पिता पर हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि दलित छात्रा निशु आजाद के पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में स्वयंभू ‘हिंदुत्ववादी इनंफ्लुएंसर' स्वतंत्र भारद्वाज को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए. पार्टी के महिला प्रकोष्ठ ‘अखिल भारतीय महिला कांग्रेस' की अध्यक्ष अल्का लांबा ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस को भाजपा के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए.

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