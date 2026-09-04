देशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. मथुरा-वृंदावन में श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ है. बड़ी संख्या में लोग कान्हा के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. ISRO ने 4 सितंबर को EOS-05 सैटेलाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया. मौसम विभाग ने 4 सितंबर को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कानपुर में पांडव नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद NDRF ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की क्षेत्रीय टीमों का ऐलान हो गया है. भारत नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है. पढ़ें- देश और दुनिया का पल-पल का अपडेट.

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