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12 minutes ago

देशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. मथुरा-वृंदावन में श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ है. बड़ी संख्या में लोग कान्हा के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. ISRO ने 4 सितंबर को EOS-05 सैटेलाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया. मौसम विभाग ने 4 सितंबर को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कानपुर में पांडव नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद NDRF ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की क्षेत्रीय टीमों का ऐलान हो गया है. भारत नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है. पढ़ें- देश और दुनिया का पल-पल का अपडेट.

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Sep 04, 2026 06:49 (IST)
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वोट पर क्या बोले प्रशांत किशोर?

बिहार के बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत सारे लोग जो जनसुराज को पसंद करते हैं, हमारे फैन हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो लोग भी जब वोट देने की बारी आती है, धर्म-जातियों में बंट जाते हैं और सही वोट नहीं देते हैं. 

Sep 04, 2026 06:44 (IST)
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दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम

दिल्ली में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है. ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु मंगला आरती के लिए एकत्रित हुए.

Sep 04, 2026 06:43 (IST)
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सैटेलाइट लॉन्च पर इसरो चीफ ने जताई खुशी

इसरो चीफ वी. नारायणन ने कहा कि GSLV F17 व्हीकल ने 'एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-05'को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी तय कक्षा में स्थापित कर दिया है. एक बार जब 'अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-05' कक्षा में काम करना शुरू कर देगा, तो यह जियो-ऑर्बिट से भारत का पहला डेडिकेटेड इमेजिंग सैटेलाइट बन जाएगा और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा उपलब्ध कराएगा.
 

Sep 04, 2026 06:42 (IST)
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इसरो ने आधी रात लॉन्च की EOS-05 सैटेलाइट

ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F17/EOS-05 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया.
 

Sep 04, 2026 06:41 (IST)
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आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम

देशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. मथुरा-वृंदावन में श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ है. बड़ी संख्या में लोग कान्हा के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं.

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