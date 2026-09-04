देशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की धूम है. मथुरा-वृंदावन में श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ है. बड़ी संख्या में लोग कान्हा के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं. ISRO ने 4 सितंबर को EOS-05 सैटेलाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया. मौसम विभाग ने 4 सितंबर को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कानपुर में पांडव नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद NDRF ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया. यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की क्षेत्रीय टीमों का ऐलान हो गया है. भारत नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए लगातार राहत सामग्री पहुंचा रहा है. पढ़ें- देश और दुनिया का पल-पल का अपडेट.
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वोट पर क्या बोले प्रशांत किशोर?
बिहार के बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत सारे लोग जो जनसुराज को पसंद करते हैं, हमारे फैन हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो लोग भी जब वोट देने की बारी आती है, धर्म-जातियों में बंट जाते हैं और सही वोट नहीं देते हैं.
#WATCH गयाजी, बिहार। बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर ने कहा, "बहुत सारे लोग जो जनसुराज को पसंद करते हैं, हमारे फैन हैं, हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं, वो लोग भी जब वोट देने की बारी आती है, धर्म-जातियों में बंट जाते हैं और सही वोट नहीं देते हैं... जनसुराज की सोच है कि अगर बिहार को फिर… pic.twitter.com/57fJPKkvfV— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 4, 2026
दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम
दिल्ली में भी जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है. ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु मंगला आरती के लिए एकत्रित हुए.
#WATCH दिल्ली। जन्माष्टमी के मौके पर ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु मंगला आरती के लिए एकत्रित हुए। pic.twitter.com/SZn8SkLeM1— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2026
सैटेलाइट लॉन्च पर इसरो चीफ ने जताई खुशी
इसरो चीफ वी. नारायणन ने कहा कि GSLV F17 व्हीकल ने 'एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-05'को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी तय कक्षा में स्थापित कर दिया है. एक बार जब 'अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-05' कक्षा में काम करना शुरू कर देगा, तो यह जियो-ऑर्बिट से भारत का पहला डेडिकेटेड इमेजिंग सैटेलाइट बन जाएगा और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा उपलब्ध कराएगा.
#WATCH श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश: इसरो चीफ वी. नारायणन ने कहा, "मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि GSLV F17 व्हीकल ने 'एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट-05' (जो एक जियो-इमेजिंग सैटेलाइट है) को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी तय कक्षा (ऑर्बिट) में स्थापित कर दिया है...एक बार… pic.twitter.com/RMPXQAiR9S— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2026
इसरो ने आधी रात लॉन्च की EOS-05 सैटेलाइट
ISRO ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F17/EOS-05 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया.
#WATCH श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश: ISRO ने सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F17/EOS-05 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 3, 2026
(सोर्स: ISRO) pic.twitter.com/lTqj5I9gaA