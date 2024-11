शख्स ने X पर मिडिल क्लास के लिए की राहत की मांग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब

महंगाई के इस दौर में देश का हर नागरिक राहत पाने की कोशिश में लगा रहता है. राहत की आस में मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपनी चिंता जाहिर की. जिस पर वित्त मंत्री का भी जवाब आया है. तुषार नाम के शख्स ने एक्स पर लिखा कि हम देश के लिए आपके प्रयासों और योगदान की गहराई से सराहना करते हैं. हम आपके प्रति अत्यंत आदरभाव रखते हैं. मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत प्रदान करने पर विचार करें. मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सी चुनौतियां शामिल हैं, लेकिन यह सिर्फ़ एक दिल से किया गया अनुरोध है.

Thank you for your kind words and your understanding. I recognise and appreciate your concern.

PM @narendramodi ‘s government is a responsive government. Listens and attends to people's voices. Thanks once again for your understanding. Your input is valuable. https://t.co/0C2wzaQtYx