निंबालकर मर्डर केस में सभी आरोपी बरी, उद्धव ठाकरे के बागी सांसद को झटका; क्या अब बदलेंगे फैसला

महाराष्ट्र के चर्चित पवनराजे निंबालकर हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आया है. मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटिल समेत सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया है. 2006 में कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पिछले 20 सालों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था. निंबालकर परिवार के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है. स्वर्गीय पवनराजे निंबालकर के बेटे और उद्धव गुट के सांसद ओमराजे निंबालकर पिछले 20 सालों से यह मामला लड़ रहे हैं.