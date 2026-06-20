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निंबालकर मर्डर केस में सभी आरोपी बरी, उद्धव ठाकरे के बागी सांसद को झटका; क्या अब बदलेंगे फैसला

पवनराजे निंबालकर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री पद्मसिंह पाटिल इस केस में मुख्य आरोपी थे. जहां आज उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है.

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निंबालकर मर्डर केस में सभी आरोपी बरी, उद्धव ठाकरे के बागी सांसद को झटका; क्या अब बदलेंगे फैसला
पवनराजे निंबालकर हत्याकांड का आया फैसला
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के चर्चित पवनराजे निंबालकर हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला आया है. मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में हत्याकांड के मुख्य आरोपी पूर्व गृहमंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटिल समेत सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया है. 2006 में कांग्रेस नेता पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पिछले 20 सालों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था. निंबालकर परिवार के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है. स्वर्गीय पवनराजे निंबालकर के बेटे और उद्धव गुट के सांसद ओमराजे निंबालकर पिछले 20 सालों से यह मामला लड़ रहे हैं.

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अनुज रायते
संवाददाता
अनुज रायते मुंबई के एक सीनियर करस्पॉन्डेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं, जो राजनीति, नागरिक मामलों, खेल और अपराध पर ग्राउंड रिपोर्टिंग (धरातलीय पत्रकारिता)... और पढ़ें
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