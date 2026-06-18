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20 साल पुराने मर्डर का मामला कैसे उद्धव सेना में बगावत की बना वजह?

20 से ज्यादा सालों तक चली सुनवाई के बाद, इस मामले में स्पेशल CBI कोर्ट को मंगलवार को फैसला सुनाना था, जिसे बाद में शनिवार तक के लिए टाल दिया गया. आरोपी और पीड़ित के हाई-प्रोफाइल होने की वजह से, इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर असर पड़ने की उम्मीद है.

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20 साल पुराने मर्डर का मामला कैसे उद्धव सेना में बगावत की बना वजह?
पवनराजे निंबालकर की 2006 में हत्या कर दी गई थी और एक पूर्व मंत्री इसमें आरोपी हैं. (फाइल फोटो)
  • उद्धव ठाकरे गुट के छह सांसदों की बगावत के बीच ओमराजे निंबालकर के पाला बदलने की चर्चा हो रही है
  • निंबालकर अपने पिता से जुड़े 20 साल पुराने हत्या मामले में पक्ष में फैसला आने की उम्मीद कर रहे हैं
  • CBI ने पूर्व मंत्री पदमसिंह पाटिल को इस हत्या का मुख्य आरोपी बताया और राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया था
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शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट में छह सांसदों की बगावत के बीच, ओमराजे निंबालकर का नाम चर्चा में है. सीनियर नेता संजय राउत का दावा है कि धाराशिव के सांसद और ठाकरे के वफादार निंबालकर पाला बदलने पर इसलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता से जुड़े मामले में उनके पक्ष में फैसला आने का भरोसा दिलाया गया है. यह मामला पिछले 20 सालों से लटका हुआ है.

कैसे हुई हत्या

निंबालकर के पिता, पवनराजे, उस्मानाबाद जिले के एक बड़े कांग्रेस नेता थे. वे एक लोकप्रिय राजनीतिक हस्ती के तौर पर उभरे थे और उस इलाके में सीनियर NCP नेता पदमसिंह पाटिल के दबदबे को चुनौती देने वाले के तौर पर देखे जाने लगे थे. 3 जून 2006 को, पवनराजे निंबालकर और उनके ड्राइवर समद काजी नवी मुंबई के कलंबोली के पास स्कोडा कार से जा रहे थे, तभी दूसरी गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने उन्हें रोका. हमलावरों ने निंबालकर की गाड़ी को रुकने पर मजबूर किया और गोलीबारी की, जिसमें राजनेता और काजी दोनों की मौत हो गई और हमलावर वहां से भाग गए.

किसने करवाई हत्या

इस हत्या ने महाराष्ट्र के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी और जल्द ही इसे राजनीतिक मकसद से की गई हत्या बताने के आरोप लगने लगे. मुकदमे के दौरान दर्ज बयानों के मुताबिक, निंबालकर ने शुरुआत में पूर्व गृह मंत्री पाटिल के समर्थन से राजनीति में तरक्की की थी और टेरना शुगर फैक्ट्री और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसे सहकारी संस्थानों में अहम पदों पर काम किया था. हालांकि, जैसे-जैसे निंबालकर का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा, दोनों नेताओं के बीच रिश्ते खराब होते गए. बाद में ओमराजे निंबालकर ने अदालत को बताया कि जब दोनों गुटों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे, तो उनके पिता ने पाटिल के खिलाफ पुलिस में शिकायतें भी दर्ज कराई थीं.

CBI ने क्या चार्जशीट दाखिल की

निंबालकर परिवार के जांच से असंतोष जताने के बाद, यह मामला CBI को सौंप दिया गया. 2009 में, एजेंसी ने महाराष्ट्र के पाटिल को इस हत्या का मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताते हुए चार्जशीट दाखिल की. CBI के मुताबिक, यह साजिश राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण रची गई थी. जांचकर्ताओं का आरोप था कि पाटिल को लगता था कि निंबालकर की बढ़ती लोकप्रियता उस्मानाबाद जिले में उनके राजनीतिक प्रभाव के लिए खतरा है और उन्हें खत्म करने के लिए 30 लाख रुपये का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था.

पाटिल ने सभी आरोपों से इनकार किया है. इस मामले में आरोपी बनाए गए अन्य लोगों में व्यवसायी सतीश मंडाडे, पूर्व कॉर्पोरेटर मोहन शुक्ला, पारसमल जैन, पूर्व एक्साइज इंस्पेक्टर शशिकांत कुलकर्णी, BSP कार्यकर्ता कैलाश यादव और कथित शूटर दिनेश तिवारी, पिंटू सिंह और छोटे पांडे शामिल थे.

20 से ज्यादा सालों तक चली सुनवाई के बाद, इस मामले में स्पेशल CBI कोर्ट को मंगलवार को फैसला सुनाना था, जिसे बाद में शनिवार तक के लिए टाल दिया गया. आरोपी और पीड़ित के हाई-प्रोफाइल होने की वजह से, इस फैसले का महाराष्ट्र की राजनीति पर असर पड़ने की उम्मीद है. इससे राज्य के सबसे लंबे समय तक चले और सबसे ज्यादा चर्चा में रहे राजनीतिक हत्या के मुकदमों में से एक का भी समापन हो जाएगा - कम से कम तब तक, जब तक इसे चुनौती नहीं दी जाती. भले ही उद्धव ठाकरे की पार्टी फिर से बंट जाए.

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लेखक के बारे में
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Anuj Rayate
संवाददाता
अनुज रायते मुंबई के एक सीनियर करस्पॉन्डेंट (वरिष्ठ संवाददाता) हैं, जो राजनीति, नागरिक मामलों, खेल और अपराध पर ग्राउंड रिपोर्टिंग (धरातलीय पत्रकारिता)... और पढ़ें
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