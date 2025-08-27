विज्ञापन
विशेष लिंक

निक्‍की हत्‍याकांड में अब तीसरी कहानी... भाई की वाइफ बोलीं- मुझे भी दहेज की आग में झोंका

Nikki Murder Case: निक्की की भाभी मीनाक्षी ने ये भी आरोप लगाया कि उनके पति रोहित महीनों घर नहीं आते थे और उनका किसी अन्य महिला से संबंध हो सकता है.

Read Time: 4 mins
Share
निक्‍की हत्‍याकांड में अब तीसरी कहानी... भाई की वाइफ बोलीं- मुझे भी दहेज की आग में झोंका
  • ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की हत्या मामले में अब निक्की के परिवार पर दहेज उत्‍पीड़न के आरोप लगे हैं.
  • निक्की की भाभी मीनाक्षी ने दहेज के लिए पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और दुर्व्‍यवहार के आरोप लगाए.
  • मीनाक्षी ने बताया कि शादी के बाद से उनके साथ मारपीट हुई और फोन इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ग्रेटर नोएडा में कथित तौर पर दहेज उत्‍पीड़न में हुई निक्‍की की हत्‍या के बाद लगातार कई राज खुल रहे हैं. इस केस में नया मोड़ आया है. निक्‍की के परिवार पर ही दहेज उत्‍पीड़न और दुर्व्‍यवहार के आरोप लगे हैं. आरोप लगाया है निक्‍की की भाभी मीनाक्षी ने. निक्की के भाई रोहित पायला से अलग रह रही पत्नी मीनाक्षी ने आरोप लगाया है कि उन्हें भी उनके ससुराल वालों से दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था.

दहेज के चलते घर से निकाला

पल्ला गांव की 31 वर्षीय मीनाक्षी की शादी 2016 में रोहित से हुई थी. मीनाक्षी के परिवार का दावा है कि उन्होंने दहेज में एक सियाज कार दी थी, जिसे पायला परिवार ने 'अशुभ' बताकर बाद में बेच दिया. इसके बजाय, उन्होंने कथित तौर पर एक नई कार और नकद की मांग की थी. जब मीनाक्षी के परिवार ने उनकी मांग पूरी करने से इनकार कर दिया, तो उसे उसके माता-पिता के घर वापस भेज दिया गया.

फोन इस्‍तेमाल करने की भी मनाही

मीनाक्षी ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें खुद दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया. उन्होंने कहा, 'मुझे दहेज के लिए छोड़ा गया, कई बार 5-5 लाख रुपए लिए गए, यहां तक कि स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग भी की गई.' शादी के बाद से ही उनके साथ मारपीट होती रही और कभी ससुराल में उन्हें फोन इस्तेमाल तक नहीं करने दिया गया. मीनाक्षी के मुताबिक उसके ससुराल वाले कहते थे, फोन परिवार का नाश कर देता है.

निक्की की भाभी मीनाक्षी ने ये भी आरोप लगाया कि उनके पति रोहित महीनों घर नहीं आते थे और उनका किसी अन्य महिला से संबंध हो सकता है. मीनाक्षी की मां ने भी आरोप लगाए कि शादी के एक महीने बाद से ही मारपीट शुरू हो गई थी. दहेज में कार, 21 तोले सोना और घर का सामान देने के बावजूद उनका शोषण जारी रहा.

पंचायत में पहुंचा था मामला

ये मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा, जिसने कथित तौर पर सलाह दी कि या तो शादी में खर्च हुए 35 लाख रुपये लौटाए जाएं ताकि मीनाक्षी की शादी कहीं और हो सके, या फिर परिवार उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करे. ये विवाद पंचायत भी नहीं सुलझा पाई. मीनाक्षी का आरोप है कि निक्की के पिता भिखारी सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया.

दोनों समधी के बीच नाराजगी

निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला और सतबीर सिंह (जो निक्की के ससुर हैं) दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, यही वजह थी कि भिखारी सिंह ने अपनी दोनों बेटियों की शादी सतबीर के बेटों से कर दी. सतबीर ने मीनाक्षी के पिता को आश्वासन दिया था कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि भिखारी सिंह पैसे लौटा दें. निक्की के ससुर सतबीर सिंह ने कथित तौर पर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए भिखारी सिंह से पैसे लौटाने का आग्रह करते हुए कई बार हस्तक्षेप किया, लेकिन बात नहीं बनी.

निक्‍की ने खुद ही आग लगाई होगी: मीनाक्षी

निक्की की भाभी मीनाक्षी भाटी ने आरोप लगाया कि घटना के वक्त आरोपी विपिन घर के नीचे था और वीडियो में वह दिखाई भी नहीं दे रहा है. वीडियो में निक्की की बहन कंचन उसे बचाने की कोशिश करती नजर आई. मीनाक्षी के अनुसार, 'वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि निक्की ने खुद आग लगाई, विपिन का इसमें हाथ नहीं था.' उन्होंने बताया कि विपिन ने निक्की के नाम का टैटू भी बनवा रखा था, जिससे पता चलता है कि वह उसे बहुत चाहता था. मीनाक्षी ने साफ कहा कि विपिन, उसके माता-पिता और परिवार के लोग सही हैं, लेकिन रूपबास परिवार पूरी तरह गलत है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nikki Murder Case, Nikki Murder Case Noida, Nikki Murder Case Latest Updates, Nikki Murder Greater Noida, Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com