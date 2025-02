Nashik Kumbh Mela 2027: प्रयागराज के बाद अब नासिक कुंभ की बारी, तैयारियां अभी से शुरू; जानें कब लगेगा मेला

Nashik Kumbh Mela 2027: प्रयागराज महाकुंभ आज (26 फरवरी) को समाप्त हो रहा है. प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब बारी नासिक के सिंहस्थ कुंभ की है. जिसका आयोजन 2027 में महाराष्ट्र के नासिक में होगा. महाराष्ट्र सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. बुधवार को महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर एक हाईलेवल मीटिंग की गई. जिसमें अलग-अलग विभागों के मंत्री और अधिकारी शामिल रहे. इस बैठक से बाहर आने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने मीडिया से बातचीत की. इस बातचीत में मंत्री गिरीश महाजन ने बतााय कि कुंभ मेला 2027 के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई.

मंत्री गिरीश महाजन ने बताया, "प्रयागराज महाकुंभ से सबक लेते हुए हमने नासिक कुंभ की योजना बनाना शुरू कर दिया है. बैठक में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. रेलवे और नागरिक उड्डयन के अधिकारी भी मौजूद थे. नासिक की सड़कों को चौड़ा करने, नासिक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ाने और नासिक हवाई अड्डे पर निजी विमानों की पार्किंग पर चर्चा की गई."

मंत्री ने आगे बताया, "नासिक रिंग रोड परियोजना के लिए काम शुरू किया गया. प्रयागराज में हमारे 25 अधिकारी मौजूद थे जिन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए. पर्याप्त बजट आवंटित किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि नासिक कुंभ में लगभग 15 करोड़ लोग मौजूद रहेंगे, तदनुसार कदम उठाए जाएंगे. साथ ही प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर एक अलग कानून बनाया जाएगा."

🔸CM Devendra Fadnavis chairing a meeting regarding the planning of the Simhastha Kumbh Mela, to be held in 2027 at Trimbakeshwar (Nashik)

🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत त्र्यंबकेश्वर (नाशिक) येथे 2027 मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळाच्या नियोजनाबाबत बैठकीला… pic.twitter.com/kflTcQdCbP