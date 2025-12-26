ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे भी नहीं टिकी 'डॉक्टर कपल' की शादी, फेरों के तुरंत बाद हुआ तलाक

शादी के पवित्र बंधन में बंधने के कुछ ही घंटों बाद एक जोड़े का अलग हो जाना वाकई चौंकाने वाला है. आमतौर पर शादियां जन्म-जन्मांतर के साथ का वादा होती हैं, लेकिन पुण से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां दूल्हा-दुल्हन के बीच विवाद इतना गहरा गया कि यह शादी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई.

पुणे में नवविवाहित डॉक्टर दंपती द्वारा महज 24 घंटे के भीतर तलाक लिए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच गंभीर मतभेद शुरू हो गए, जिसके बाद दोनों ने अदालत में जाकर आपसी सहमति से विवाह समाप्त कर दिया. यह मामला स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन गया है.

महिला के वकील के अनुसार, यह एक लव मैरिज थी, लेकिन पति ने अपने काम के स्वरूप के बारे में शादी के बाद खुलासा किया. पति ने बताया कि वह जहाज (मर्चेंट नेवी) पर काम करता है और उसे ड्यूटी के लिए कभी भी जाना पड़ सकता है, जहां उसे 6-6 महीने तक घर से दूर रहना पड़ता है.

महिला को यह बात ठीक नहीं लगी क्योंकि उसका मानना था कि इतनी बड़ी बात शादी से पहले साझा की जानी चाहिए थी. पति की लंबी अनुपस्थिति और समय पर जानकारी न देने की बात को लेकर शादी के तुरंत बाद ही विवाद इतना बढ़ गया कि महिला पति से अलग रहने लगी. हालांकि शादी के 24 घंटे के भीतर ही दोनों अलग हो गए थे, लेकिन कानूनी रूप से 18 महीने की प्रक्रिया के बाद अब आपसी सहमति से उनका तलाक संपन्न हुआ है.

पति और पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद इतने तीव्र थे कि उन्होंने वैवाहिक संबंध को तुरंत समाप्त करने का निर्णय लिया. खास बात यह है कि इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की हिंसा या आपराधिक घटना सामने नहीं आई है. दोनों ने पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यह फैसला लिया.