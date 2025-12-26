विज्ञापन
विशेष लिंक

ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे भी नहीं टिकी 'डॉक्टर कपल' की शादी, फेरों के तुरंत बाद हुआ तलाक

पति और पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद इतने तीव्र थे कि उन्होंने वैवाहिक संबंध को तुरंत समाप्त करने का निर्णय लिया.

Read Time: 2 mins
Share
ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे भी नहीं टिकी 'डॉक्टर कपल' की शादी, फेरों के तुरंत बाद हुआ तलाक
  • पुणे में एक नवविवाहित डॉक्टर दंपती ने शादी के 24 घंटे के भीतर तलाक ले लिया है.
  • दोनों के बीच गंभीर वैचारिक मतभेद शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गए थे.
  • दंपती ने आपसी सहमति से अदालत के माध्यम से शादी समाप्त करने का निर्णय लिया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

शादी के पवित्र बंधन में बंधने के कुछ ही घंटों बाद एक जोड़े का अलग हो जाना वाकई चौंकाने वाला है. आमतौर पर शादियां जन्म-जन्मांतर के साथ का वादा होती हैं, लेकिन पुण से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां दूल्हा-दुल्हन के बीच विवाद इतना गहरा गया कि यह शादी 24 घंटे भी नहीं टिक पाई.

पुणे में नवविवाहित डॉक्टर दंपती द्वारा महज 24 घंटे के भीतर तलाक लिए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच गंभीर मतभेद शुरू हो गए, जिसके बाद दोनों ने अदालत में जाकर आपसी सहमति से विवाह समाप्त कर दिया. यह मामला स्थानीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी बड़े पैमाने पर चर्चा का विषय बन गया है.

महिला के वकील के अनुसार, यह एक लव मैरिज थी, लेकिन पति ने अपने काम के स्वरूप के बारे में शादी के बाद खुलासा किया. पति ने बताया कि वह जहाज (मर्चेंट नेवी) पर काम करता है और उसे ड्यूटी के लिए कभी भी जाना पड़ सकता है, जहां उसे 6-6 महीने तक घर से दूर रहना पड़ता है.

महिला को यह बात ठीक नहीं लगी क्योंकि उसका मानना था कि इतनी बड़ी बात शादी से पहले साझा की जानी चाहिए थी. पति की लंबी अनुपस्थिति और समय पर जानकारी न देने की बात को लेकर शादी के तुरंत बाद ही विवाद इतना बढ़ गया कि महिला पति से अलग रहने लगी. हालांकि शादी के 24 घंटे के भीतर ही दोनों अलग हो गए थे, लेकिन कानूनी रूप से 18 महीने की प्रक्रिया के बाद अब आपसी सहमति से उनका तलाक संपन्न हुआ है.

पति और पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद इतने तीव्र थे कि उन्होंने वैवाहिक संबंध को तुरंत समाप्त करने का निर्णय लिया. खास बात यह है कि इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की हिंसा या आपराधिक घटना सामने नहीं आई है. दोनों ने पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से यह फैसला लिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Talaq, Divorce After Marriage, Divorce In Pune
Get App for Better Experience
Install Now