फिरोजपुर से दिल्ली आने-जाने वालों के लिए खुशखबरी! वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर होगा आसान , पढ़ें हर डिटेल

पंजाब के फिरोजपुर से दिल्ली आना अब आसान हो जाएगा. केंद्र सरकार ने कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इस रूट पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है. अगर सब कुछ सही रहा तो यात्री जल्द ही दिल्ली से फिरोजपुर कैंट तक वंदे भारत एक्सप्रेस में आरामदायक यात्रा का अनुभव उठा सकेंगे.

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बताया कि फिरोजपुर कैंट–भटिंडा–पटियाला–दिल्ली रूट पर नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है. इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही यह ट्रेन आम यात्रियों के लिए पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी.

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का क्या होगा रूट?

नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिन चलेगी. हालांकि अभी ट्रेन का नंबर और परिचालन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन रूट और टाइमिंग के बारे में जानकारी दी गई है. फिरोजपुर कैंट- दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 7:55 पर चलकर फरीदकोट 8:23, भटिंडा (डब्लू ) 9:10, धुरी 10:26, पटियाला 11:05, अंबाला कैंट 11:58, कुरुक्षेत्र 12:28 और पानीपत में 13:05 बजे होते हुए दिल्ली में दोपहर 14:35 पर पहुंचेगी.

6 घंटे में तय होगा सफर

नई वंदे भारत एक्सप्रेस फिरोजपुर कैंट से दिल्ली के बीच 446 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 40 मिनट में पूरी करेगी. दिल्ली - फिरोजपुर कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस उसी दिन शाम को 4:00 बजे चलकर पानीपत 5:00, कुरुक्षेत्र 5:40, अंबाला कैंट 6:30,पटियाला 7: 13, धुरी 7:56, भटिंडा (डब्लू ) 9:15 और फरीदकोट 10:23 होते हुए रात में 10:35 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी. यह ट्रेन 6 घंटे 35 मिनट में दूरी को तय करेगी. लेकिन यह कितने कोच की होगी अब इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

जानकारी के अनुसार, पंजाब में 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है जो राज्य के सात जिलों से होकर गुजरती है. वहीं, एक जोड़ी अमृत भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है जो राज्य के 6 जिलों को कवर करती है.