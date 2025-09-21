नवरात्रि की इससे अच्‍छी शुरुआत और क्‍या हो सकती है भला! आज से आपके घर छप्‍परफाड़ खुशियां बरसने वाली हैं. आपके घरखर्च का बोझ काफी कम होने वाला है. आज से रोजमर्रा की जरूत के ज्‍यादातर सामान आपको कम दामों में मिलेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के शब्‍दों में कहें तो जीएसटी 2.0 के साथ ही देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो रही है. पीएम मोदी के अनुसार, एक साल में देशवासियों के ढाई लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा की बचत होगी.

आज से लागू हुआ जीएसटी 2.0 यानी जीएसटी रिफॉर्म देश के गरीब, किसान, मिडल क्‍लास, दुकानदार, उद्यमी, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग... हर वर्ग की साझा खुशी है. अब सबसे जरूरी बात कि वे कौन-से सामान हैं, जिनकी कीमतें आज से कम हो गई हैं. कौन-सा सामान सस्‍ता हो गया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं. सिगरेट, तंबाकू जैसी सिन गुड्स और कुछ अल्‍ट्रा लग्‍जरी आइटम्‍स महंगे भी हो रहे हैं, हमने उसकी लिस्‍ट भी यहां दे रखी है.

सबसे पहले आपकी जरूरत के सामानों के बारे में जान लेते हैं. यहां 83 तरह के आइटम्‍स की लिस्‍ट हम दे रहे हैं.

आज से किसानों को बड़ा फायदा

नई जीएसटी दरें लागू होने से अब किसानों को भी बड़ा फायदा है. किसान ट्रैक्‍टर से लेकर अन्‍य कृषि यंत्र अब कम कीमत पर खरीद पाएंगे. पिछले दिनों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था कि GST की घटी हुई दरों के बाद ट्रैक्टर (35 एचपी) अब 41,000 रुपये सस्ता होगा. ट्रैक्टर (45 एसपी) 45,000 रुपये सस्ता मिलेगा. वहीं ट्रैक्टर (50 एचपी) पर 53,000 रुपये और ट्रैक्टर (75 एचपी) पर 63,000 रुपये की बचत होगी. अन्‍य कृषि उपकरण भी सस्‍ते हो गए हैं.

ट्रैक्टर पर बचत ₹41,000 से ₹63,000 तक

पावर टिलर पर बचत ₹11,875

सीड ड्रिल पर बचत ₹3,220 से ₹4,375

मल्टीक्रॉप थ्रेशर पर बचत ₹14,000

हार्वेस्टर पर बचत ₹1,87,500

स्ट्रॉ रीपर पर बचत ₹21,875

बेलर पर बचत ₹93,750

बाइक और कार भी हो गए सस्‍ते

देश भर में 350 सीसी से नीचे की बाइक्‍स और छोटी कारों की कीमतें कम कर दी गई हैं. मारुति कारों के डीलर राहुल साहनी के मुताबिक, मारुति के अलग-अलग मॉडल की कीमत 59,131 से 1,29,000 तक कम हो गए हैं. इस वजह से कार की बुकिंग 30% से 35% तक बढ़ गई है. कुछ कारों की मॉडल की बुकिंग 47% तक बढ़ गई है.

वहीं, टू व्हीलर मोटरसाइकिल और स्कूटर करीब 6000 से 16000 रुपये तक सस्ते हो गए हैं. दक्षिणी दिल्ली के पशुपति मोटर्स के डीलर सतवीर सिंह ने एनडीटीवी से कहा, "हमारे पास लोगों की तरफ से बुकिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है.

गाड़ियों पर कितना टैक्स कम हुआ?

छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल, ≤1500cc डीजल, ≤4m लंबाई): 28% से घटाकर 18%.

ऑटो, बस, ट्रक- अब 18% (पहले 28%).

बाइक (≤350cc): 18%, इससे ऊपर 40%.

बड़ी कारें, SUV, MUV, XUV (≥1500cc इंजन, ≥4000mm लंबाई): 40% फ्लैट टैक्स, अब से अलग से उपकर (cess) नहीं लगेगा.

किचन का खर्च अब काफी कम होगा

अब नीचे हम जो लिस्‍ट दे रहे हैं, वो खासतौर पर घर की महिलाओं के लिए है. पैक्ड पनीर, पराठा, चपाती, पिज्जा ब्रेड, यूएचटी दूध अब टैक्स-फ्री हो गए हैं. मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नमकीन पर अब 12% की बजाय सिर्फ 5% टैक्‍स लगेगा. वहीं पौधे आधारित दूध (जैसे बादाम, ओट्स, सोया मिल्‍क) पर भी अब केवल 5% टैक्‍स लगेगा. ये तमाम आइटम्‍स पहले की अपेक्षा सस्‍ते हो गए हैं.

घर के जरूरी सामान की बात करें तो 370 रुपये का सरसों तेल अब 344 रुपये का पड़ेगा, यानी करीब 26 रुपये बचेंगे. 650 रुपये के शुद्ध घी पर करीब 45 रुपये बचेंगे. वहीं 200 रुपये के जैम पर 14 रुपये और 100 रुपये के स्‍नैक्‍स पर 7 रुपये बचेंगे.

डेयरी प्रॉडक्‍ट्स पर कितने पैसे बचेंगे?

नई GST दरों के मुताबिक, डेयरी प्रॉडक्‍ट्स काफी सस्‍ते हो गए हैं.

मदर डेयरी के प्रॉडक्‍ट्स की नई कीमतें जान लीजिए

मदर डेयरी के ज्यादातर प्रॉडक्‍ट्स (Mother Dairy Products List) या तो जीरो GST के दायरे में आ गए हैं, या फिर बाकी बचे प्रॉडक्‍ट्स 12% से अब 5%वाले GST स्‍लैब में आ गए हैं. केंद्र सरकार ने GST कटौती का पूरा लाभ उपभोक्‍ताओं तक पहुंचाने का निर्देश दिया है और इसी के मद्देनजर मदर डेयरी ने उपभोक्‍ताओं को राहत दी है.

बच्‍चों, आज से आप भी खुश हो जाइए

अब बारी है बच्‍चों की. आपके घर के बच्‍चे ये लिस्‍ट देखकर खुश हो जाएंगे. मदर डेयरी ने आइसक्रीम, चॉकोबार, आइस कोन, कसाटा जैसे तमाम आइटम्‍स की कीमतें घटा दी है.

अमूल ने भी घटा दिए 700+ प्राॅडक्‍ट्स के दाम

अमूल ब्रैंड नेम से डेयरी प्रॉडक्‍ट्स की मार्केटिंग करने वाली GCMMF ने यूएचटी दूध, पनीर, बटर, चीज़़, बेकरी प्रॉडक्‍ट्स समेत 700+ प्राॅडक्‍ट्स के दाम घटा दिए हैं. नीचे हम UHT मिल्‍क से लेकर, पनीर, बटर, चीज़, आइसक्रीम, चॉकलेट समेत तमाम प्रॉडक्‍ट्स की नई रेट लिस्‍ट दे रहे हैं. इसमें ये भी बताया गया है कि किस प्रॉडक्‍ट्स के दाम कितने कम हुए हैं.

सबसे पहले देखिए अमूल दूध कितना सस्‍ता हुआ

अमूल पनीर की कीमतें

अमूल बटर की कीमतें

अमूल बेकरी प्रॉडक्‍ट्स कितने सस्‍ते हुए?

अमूल आइसक्रीम भी हो गया सस्‍ता

अमूल चॉकलेट्स के दाम

अमूल घी की नई कीमतें

अमूल चीज़ भी हो गया सस्‍ता

अमूल फ्रोजेन स्‍नैक्‍स भी हुए सस्‍ते

अन्‍य प्रॉडक्‍ट्स की नई रेट लिस्‍ट

जीएसटी रिफॉर्म के लागू होते ही एक ओर ज्‍यादातर सामान सस्‍ते हो गए हैं, वहीं कुछ सामान महंगे भी हुए हैं. इनमें सिन गुड्स और अल्‍ट्रा लग्‍जरी आइटम्‍स शामिल हैं. और ज्‍यादातर आइटम्‍स को टैक्‍स के स्‍पेशल स्‍लैग 40 फीसदी के दायरे में रखा गया है.

