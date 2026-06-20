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घड़ियां-कैमरे भी NTA के ही लगेंगे, NEET री-एग्जाम के लिए पहली बार ऐसे इंतजाम

NEET UG री-एग्जाम को लेकर जयपुर में तैयारियां पूरी हो गई है. सभी एग्जाम सेंटर पर घड़ी और फ़्रिक्सिंग का सामान एनटीए की ओर से भेजा गया है.

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घड़ियां-कैमरे भी NTA के ही लगेंगे, NEET री-एग्जाम के लिए पहली बार ऐसे इंतजाम

देशभर में कल (21 जून) होने वाली नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर सुरक्षा तैयारियों को परखा जा रहा है. जयपुर समेत पूरे राजस्थान में भी एग्जाम सेंटर्स पर व्यवस्था का जायजा लिया गया है. राजस्थान के 602 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक एग्जाम होगा. इससे पहले, सुरक्षा व्यवस्था, प्रश्न -पत्र की सुरक्षा और परीक्षा संचालन की समीक्षा की जा रही है. मॉकड्रिल के जरिए परीक्षा से पहले व्यवस्थाओं में कमी को दूर किए जाने पर जोर पर है. सुबह 10 बजे से ही एग्जाम सेंटर पर तमाम इंतजामों को परखा जा रहा है. हाल में पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एनटीए इस बार सख्त नजर आ रहा है. इस बार एजेंसी ने एग्जाम में कई अहम बदलाव किए हैं. 

मॉकड्रिल से जुड़ी चुनिंदा जानकारियां ही होंगी साझा

मॉकड्रिल से जुड़ी तमाम जानकारी को गोपनीय रखा गया है. सभी विभागों तक सिर्फ उनसे जुड़ी जानकारी ही साझा की जाएगी. जयपुर में शुक्रवार (19 जून) को इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के जरिए कल प्रश्न पत्र भिजवाए गए थे. प्रश्न पत्र सेंट्रल बैंक के स्ट्रांग रूम में रखे गए है. हेलीपैड से पैरामिलिट्री फॉर्स की मदद से प्रश्न पत्र शिफ्ट किए गए. कल भी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम से पेपर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएं जाएंगे.  

NEET Re exam

नीट एग्जाम के बारे में अधिकारियों ने एग्जाम सेंटर पर मीटिंग की.

NTA के कंट्रोल रूम तक पहुंच रही लाइव फुटेज

ऐसा पहली बार है जब एग्जाम हॉल में एनटीए की भेजी हुई घड़ियां लगाई जाएंगी. इन्हें सभी परीक्षा केंद्रों के लिए भेजा गया है. सेंटर पर कैंडिडेंट्स की जांच के लिए फ़्रिक्सिंग का सामान भी पहुंचाया गया है. यहां तक कि सभी परीक्षा केंद्रों पर एजेंसी ने ही कैमरे लगाए हैं. इन कैमरा की लाइव फीड एनटीए के कंट्रोल रूम पर पहुंच रही है. आज मीटिंग और ब्रीफिंग की लाइव मॉनिटरिंग भी एनटीए कर रहा है.

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विश्वास शर्मा
संवाददाता, जयपुर
विश्वास शर्मा NDTV के लिए राजस्थान से रिपोर्ट करते हैं. वो अंग्रेजी और हिंदी में लिखते हैं. राजस्थान में राजनीति, लीगल, डिफेंस, पब्लिक पॉलिसी, पर्यावर... और पढ़ें
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