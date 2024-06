NEET एग्जाम विवाद में नहीं होगा कोई समझौता, NTA के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी: शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान

मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेस टेस्ट यानी NEET एग्जाम विवाद गहराता जा रहा है. परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में देशभर से 20 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई हैं. इस मामले में केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों के जवाब दिए. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार के संपर्क में हैं. इस मामलें में छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. आरोप साबित होने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी. परीक्षा में पारदर्शिता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. NTA के लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाई जाएगी. ये कमिटी NTA को और बेहतर करने के लिए सिफारिश देगी.

Exclusive: NEET विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभ्यर्थियों को दिया भरोसा,बोले-अन्याय नहीं होगा

कमिटी में होंगे ये सदस्य

शिक्षा मंत्री ने कहा, "टेक्‍नोक्रेट्स, साइंटिस्‍ट्स, एकेडमिशियन, साइकोलॉजिस्‍ट बैकग्राउंड के लोगों को मिलाकर सरकार कमेटी बनाएगी. जल्‍द ही इसे नोटिफाई किया जाएगा. ये कमेटी NTA के स्‍ट्रक्‍चर, फंक्‍शनिंग, एग्‍जाम प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफर और डेटा, सिक्‍योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए काम करेगी."

जल्‍द सरकार को भेजेंगे डिटेल्‍ड रिपोर्ट

प्रधान ने कहा, "पटना से हमें कुछ जानकारी भी आ रही है. आज भी कुछ चर्चा हुई है. पटना पुलिस के पास कुछ जानकारी आई जो सबसे सामने भी है. डिटेल्‍ड रिपोर्ट जल्‍द भारत सरकार को भेजेंगे. शिक्षामंत्री ने कहा, "मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो NTA हो या NTA से जुड़ा कोई अधिकारी हो, उसके खिलाफ सख्‍त से सख्‍त कार्रवाई की जाएगी. मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूंगा कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी का गठन करने जा रही है. जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा."

#WATCH | Union Education Minister Dharmendra Pradhan says, "...The government is going to form a high level committee. Recommendations will be expected from that high-level committee to further improve NTA, its structure, functioning, examination process, transparency and data… pic.twitter.com/QZtrehy6ig