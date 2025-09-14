विज्ञापन
असम में पीएम मोदी का स्वागत करेगा 'नीम कॉरिडोर', कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

PM Modi Assam Visit: असम दौरे के बाद प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे. कोलकाता में वे 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और बिहार के पूर्णिया में वे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे.

  • PM मोदी असम में 12000 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
  • दरांग में मेडिकल कॉलेज, जीएनएम स्कूल, नर्सिंग कॉलेज और गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी.
  • कुरुवा-नरेंगी पुल की स्थापना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और सामाजिक-आर्थिक विकास में सुधार की उम्मीद है.
असम:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को असम में 18,530 करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. असम यात्रा के दौरान पीएम मोदी दरांग पहुंचेंगे, जहां वे एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. इनमें दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, एक जीएनएम स्कूल और बीएससी नर्सिंग कॉलेज, साथ ही गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना शामिल है, जो राजधानी क्षेत्र में यातायात की भीड़ को कम करने और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण शहरी बुनियादी ढांचा परियोजना है.

वे ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुवा-नरेंगी पुल की आधारशिला भी रखेंगे, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके बाद प्रधानमंत्री गोलाघाट के नुमालीगढ़ का दौरा करेंगे, जहां वे नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) में असम बायो-एथनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे. यह संयंत्र भारत के स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है.

क्‍या है नीम कॉरिडोर?

प्रधानमंत्री मोदी आज नुमालीगढ़ में दुनिया की पहली बायो-एथेनॉल परियोजना और पॉलीप्रोपाइलीन परियोजना का उद्घाटन करेंगे. प्रधानमंत्री के इस दौरे को यादगार बनाने के लिए विशेष पहल की गई है. लेटेकुजन चाय बागान से होकर गुजरने वाले लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे मार्ग को "प्रधानमंत्री नीम कॉरिडोर" नाम दिया गया है. इस मार्ग के दोनों ओर नीम के पेड़ लगाकर हरित वातावरण तैयार किया गया है. खुमताई विधायक मृणाल सैकिया और लखीमपुर विधायक मानव डेका ने इस पहल में सक्रिय सहयोग दिया है.

भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती 

इसके अलावा, वे उसी रिफाइनरी में एक पॉलीप्रोपाइलीन प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जो असम के बढ़ते पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक बड़ा निवेश है और इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे पहले, पीएम मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी में एक सांस्कृतिक समारोह में भाग लिया था, जिसमें भारत रत्न डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती मनाई गई. यह आयोजन असमिया संगीत, साहित्य और पहचान में उनके गहन योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया गया था.

असम दौरे के बाद प्रधानमंत्री 15 सितंबर को पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे. कोलकाता में वे 16वें संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और बिहार के पूर्णिया में वे पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे. साथ ही 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही, वे राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी उद्घाटन करेंगे, जो क्षेत्र की कृषि और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देगा.

PM Modi In Assam, PM Modi Assam Visit, Neem Corridor
