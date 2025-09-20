जो Gen Z को सड़कों पर उतरने के लिए..., मिलिंद देवड़ा ने राहुल गांधी को NDTV युवा के मंच से जमकर सुनाया

शिवसेना (शिंदे) के राज्यसभा सदस्य मिलिंद देवड़ा ने NDTV युवा के मंच से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को GEN Z विवाद पर घेरा. मिलिंद देवड़ा ने कहा कि जो कोई भी जनरेशन जेड को सड़कों पर विरोध करने के लिए कह रहा है, वह युवाओं के साथ अन्याय कर रहा है. मिलिंद देवड़ा ने बताया कि उनके लिए Gen Z का मतलब, वे लोग हैं जिनकी आंखों में उम्मीदें और कुछ कर दिखाने की भूख है.

क्या नेपाल की तरह ही हमारे युवा भी सड़कों पर आने को तैयार हैं? इस सवाल पर देवड़ा ने कहा, 'भारत को नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति से जोड़कर देखना ठीक नहीं है. युवा रोजगार, प्रदूषण, राजनीति जैसे मुद्दों पर संवेदनशील हैं, लेकिन हमारे युवाओं से राजनेताओं के संवाद की पहुंच है. उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को ही लीजिए वो हर माध्यम के जरिए युवाओं से संवाद करते हैं. फिर चाहे मन की बात हो या सोशल मीडिया. युवाओं के मुद्दों पर काम हो रहा है. हमें युवाओं को ये नहीं बोलना कि ये करें, ये न करें, हमें उनके साथ डायलॉग करना है.'

मिलिंद देवड़ा ने कहा कि यह मत सोचिए कि युवा ऐसे राजनेताओं को गंभीरता से लेते हैं. हमारे युवा ऐसे राजनेताओं को अच्‍छी तरह से समझते हैं.