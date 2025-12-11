विज्ञापन

आदित्य धर की 200 करोड़ कमाने वाली फिल्म 'धुरंधर' की स्मृति ईरानी ने जमकर तारीफ की और कलाकारों के अभिनय को सराहा. 

शहीद सैनिक की पत्नी को श्मशान जाते ... स्मृति ईरानी ने की धुरंधर पर दिया रिएक्शन
स्मृति ईरानी ने धुरंधर की तारीफ में कही ये बात
नई दिल्ली:

आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम इसकी तारीफ कर रहे हैं. अब इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी का नाम भी जुड़ गया है. दरअसल, अभिनेत्री ने बुधवार को फिल्म की तारीफ की. अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के कलाकारों की आदित्य धर की तस्वीरें शेयर कीं. स्मृति ईरानी ने लिखा कि अगर आपने कभी किसी शहीद सैनिक की पत्नी की आंखों में दर्द देखा हो, उसे श्मशान घाट तक जाते देखा हो, जम्मू के जगती कैंप का दर्द महसूस किया हो, संसद हमले या 26/11 मुंबई हमले के गवाहों से बात की हो, तो इस फिल्म की किसी भी बात से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है. आखिर ये सिर्फ एक फिल्म है.

धुरंधर कोई साधारण फिल्म नहीं

उन्होंने लिखा, "'धुरंधर' कोई साधारण फिल्म नहीं है, बल्कि उन जिंदगियों की गूंज है, जो जी गई और खो गई. अगर सिनेमा आपको इतना एहसास करा दे, तो उसे गुस्से की नहीं, सम्मान की जरूरत है." स्मृति ने आदित्य धर के निर्देशन और रिसर्च की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आदित्य एक शानदार कहानीकार हैं और रिसर्च में तो उनसे भी आगे की चीज है. 

अक्षय खन्ना की स्मृति ईरानी ने की तारीफ

उन्होंने लिखा, "एक मां-बाप के मृत बेटे का चेहरा देखकर, जो दर्द अक्षय खन्ना के चेहरे पर दिखा, वह अभिनय का जबरदस्त उदाहरण है और रणवीर की आंखें बिना बोले सब कुछ कह देती हैं. यह उन लोगों के लिए एक सीख है जो अपने काम में निरंतरता और पहचान बनाना चाहते हैं. इसी के साथ ही अर्जुन रामपाल का इतना डरावना और प्रभावशाली दिखना भी एक बड़ी बात है और संगीग का क्या कहना."

आर माधवन ने निभाया अजीत डोभाल का रोल 

स्मृति ने कास्टिंग निर्देशक मुकेश छाबड़ा की भी तारीफ की और कहा कि जब आदित्य धर जैसा जुनूनी निर्देशक और मुकेश छाबड़ा जैसी नजर मिलती है, तो परदे पर धमाका होना तय है. आर. माधवन के अजीत डोभाल वाले किरदार पर उन्होंने लिखा, "जिन्होंने असल में अजीत डोभाल को करीब से देखा है, उन्हें शुरू में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सच ये है कि इस रोल के लिए माधवन से बेहतर कोई नहीं कर सकता था. बाहर से शांत, अंदर तूफान, बिल्कुल वैसा ही."

स्मृति ईरानी ने किया शहीदों को सलाम

स्मृति ने आखिरी में सभी ज्ञात-अज्ञात सुरक्षाकर्मियों और शहीदों को सलाम किया। उन्होंने लिखा, "उन सभी बहादुर पुरुषों और महिलाओं को धन्यवाद, जो आज भी हर भारतीय को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे।"  

