'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के काम को देख फैन हुई स्मृति ईरानी, बोलीं- 'ऑस्कर दे दो'

बॉलीवुड में जब कोई फिल्म दर्शकों के दिलों को छूती है, तो उस पर आम दर्शकों के साथ-साथ बड़ी हस्तियों की भी प्रशंसा सामने आती है. इन दिनों फिल्म 'धुरंधर' का बोलबाला है, जिसने रिलीज के बाद से ही दर्शकों और आलोचकों दोनों का ध्यान खूब खींचा है. फिल्म में अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार हैं और निर्देशक आदित्य धर ने इसे शानदार तरीके से बनाया है. हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है.

अब अभिनेत्री और राजनेता स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के अभिनय की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "अक्षय खन्ना ने उम्मीदों से भी बेहतर काम किया है. ऐसे में आप भी चिल्लाना चाहेंगे, 'ऑस्कर दे दो.' इसके लिए उन्होंने 'तीस मार खान' फिल्म का एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया, जिसमें अक्षय कुमार के किरदार को अक्षय खन्ना के लिए ऑस्कर मांगते देखा जा सकता है. यह वीडियो दर्शकों के चेहरे पर हंसी लाती है.

स्मृति ईरानी ने इसके अलावा, 'धुरंधर' की पूरी टीम की भी तारीफ की थी. उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों का एक कोलाज शेयर किया और लिखा, ''यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के जीवन की झलक है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना सब कुछ खोया.''

उन्होंने कहा, ''अगर कोई व्यक्ति सैनिकों के परिवारों की मुश्किलें देख चुका है, या संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले जैसी घटनाओं से प्रभावित हुआ है, तो फिल्म के भावनात्मक दृश्यों को देखकर गुस्सा नहीं करना चाहिए. यह केवल एक फिल्म है, लेकिन इसकी भावनाएं और संदेश बहुत मजबूत हैं.'

स्मृति ईरानी ने निर्देशक आदित्य धर की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, ''आदित्य धर एक बेहतरीन कहानीकार हैं और रिसर्च में भी उनका कोई जवाब नहीं. अक्षय खन्ना की भूमिका में उन्होंने जो भावनात्मक गहराई दिखाई, वह उनकी मेहनत का सबूत है. वहीं, रणवीर सिंह की आंखों में छुपी भावनाएं और अर्जुन रामपाल के खतरनाक अंदाज भी देखने लायक हैं.''