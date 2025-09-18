युवा सोच और नए सपनों का मंच है NDTV YUVA, मुंबई एडिशन में क्या कुछ होगा खास, यहां पढ़ें 

NDTV YUVA Mumbai Edition: NDTV युवा का मंच फिर सज रहा है. इस बार जश्न-ए-Gen Z है. उनकी बात होगी. अंदाज भी उन्हीं का होगा. 20 सितंबर को अलग-अलग क्षेत्र में लोहा मनवा चुकीं हस्तियां इस मंच पर जुटेंगी. NDTV युवा देश के युवा भारत की धड़कन को पकड़ने की कोशिश है. साल दर साल NDTV युवा और जवां हुआ है. इस बार मुंबई एडिशन की शुरुआत सुबह 11 बजे ऐक्ट्रेस हरजान संधू से खास बातचीत के साथ होगी. पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी भी साथ जुड़ेंगी. मीम्स, रील्स और डीएम्स के दौर में राजनीतिक संदेश देने की कला को समझा जाएगा. जानिए NDTV YUVA के मुंबई संस्करण में क्या क्या होगा खास जानिए...

यहां देखें पूरी कवरेज

सपने देखने वाले, काम करने वाले

मुंबई में आयोजित होने वाले इस संस्करण की शुरुआत सुबह 11 बजे अभिनेत्री हरजान संधू से खास बातचीत से होगी. इस मौके पर उनसे फिल्मों से लेकर उनके निजी जीवन से जुड़े अनुभवों पर बात होगी.

हरजान संधू के बाद सुबह 11:30 बजे राज्यसभा सांसद और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमिटी के चेयरमैं मिलिंद देवड़ा से खास बातचीत करेंगे.

दोपहर 12:30 बजे मोटिवेशनल स्पीकर रसिक चोपड़ा से बातचीत होगी. इस सेशन की थीम है कैसे संभालें लाइफ का रिमोट कंट्रोल

रसिक चोपड़ा के बाद दोपहर 1 बजे अभिनेत्री डायना पेंटी युवा के मंच पर होंगी.

दोपहर ढाई बजे अभिनेत्री मानुषी छिल्लर 'द ब्रांड एंड द ब्यूटिफुल' पर अपनी बात रखेंगी

सुप्रीया सुले दोपहर 3 बजे एनडीटीवी युवा के मंच पर होंगी.वो इस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति और खासत तौर पर भविष्य के मतदाताओं पर अपनी बात रखेंगी.

शाम पौने चार और करीब सवा चार बजे पूनम महाजन और पवन गुंटुपल्ली एनडीटीवी के मंच पर होंगे.



शाम साढ़े चार बजे बीआरएस के नेता केटी रमाराव मौजूदा राजनीति, सपनों और उसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे लेकर अपनी बात रखेंगे.

शाम 5.15 पर रिया चक्रवर्ती और 5.45 बजे वानी कपूर एनडीटीवी युवा के मंच पर होंगी.

शाम 6.15 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस मंच से अपनी बात रखेंगी.

शाम 6.45 बजे बॉलीवुड के सिंगर अरमान मलिक एनडीटीवी युवा मंच पर होंगे.

