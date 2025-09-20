पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्‍ठ भाजपा नेता स्‍मृति ईरानी ने एनडीटीवी युवा कार्यक्रम में कहा कि जब वह "वोट चोरी" शब्द सुनती हैं, तो उन्हें लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र का अपमान है क्योंकि यह विपक्ष द्वारा मतदाताओं का विश्वास जीतने में विफल रहने पर किया गया हमला है. इसके साथ ही ऐसे और भी शब्‍द थे, जिन्‍हें लेकर उनसे रैपिड फायर राउंड में सवाल किया गया. आइए जानते हैं कि स्‍मृति ईरानी को देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वोट चोरी, चुनाव आयोग, Gen Z, विपक्ष जैसे शब्‍दों को सुनकर मन में क्‍या आता है.

देश

स्मृति ईरानी ने कहा कि जब वह 'देश' शब्द सुनती हैं, तो उनके मन में एक शब्द आता है, "सब कुछ". उन्‍होंने कहा कि यह एक शब्‍द में कैसे समाएगा. हर क्षण हर पल जब हम सिर उठाकर के जीते हैं तो उस देश को एक शब्‍द में कैसे ढाल सकते हैं.

🔴 Watch LIVE | NDTV युवा समिट में स्मृति ईरानी EXCLUSIVE https://t.co/9xULTHyF3i — NDTV India (@ndtvindia) September 20, 2025

वोट चोरी

स्मृति ईरानी ने कहा कि जब वह "वोट चोरी" शब्द सुनती हैं तो उन्हें लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र का अपमान है. इसका कारण समझाते हुए उन्‍होंने कहा कि यह विपक्ष द्वारा मतदाताओं का विश्वास जीतने में विफल रहने पर किया गया हमला है.

नरेंद्र मोदी

स्मृति ईरानी ने कहा कि जब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनती हैं तो उनके मन में एक शब्द आता है और वह है "एक दिग्गज से बढ़कर".

सिंदूर

स्मृति ईरानी कहती हैं कि 'सिंदूर' शब्द सुनते ही उनके मन में एक शब्द आता है, "पराक्रम". उन्‍होंने का कि हमारे देश में, हमारे सभ्‍यता में सिंदूर प्रतीक है बंधन का. उन्‍होंने कहा कि अब सिंदूर एक बंधन का प्रतीक बन गया है, एक देश का अपनी आर्म्‍ड फोर्सेज से. पराक्रम का बहुत बड़ा सबूत बन चुका है.

चुनाव आयोग

स्मृति ईरानी ने कहा कि 'चुनाव आयोग' शब्द सुनते ही उनके मन में एक ही शब्द आता है और वह है सम्‍मान. विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को वोट चोरी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है.

Gen Z

स्मृति ईरानी ने कहा कि जब वह 'Gen Z' शब्द सुनती हैं तो उनके मन में एक शब्द आता है और वो है "महत्वाकांक्षी".

विपक्ष

स्मृति ईरानी कहती हैं कि जब वह विपक्ष शब्द सुनती हैं, तो उनके मन में एक शब्द आता है और वो है "गैर-जिम्‍मेदार".

उम्‍मीद

स्मृति ईरानी कहती हैं कि 'उम्मीद' शब्द सुनते ही उनके मन में एक शब्द आता है, "युवा".

तुलसी

स्मृति ईरानी ने कहा कि जब वह 'तुलसी' ('क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में उनके किरदार का नाम) शब्द सुनती हैं तो उनके दिमाग में एक शब्द आता है, 'पेचेक'.