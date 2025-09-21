मुझे FOMO नहीं, कांग्रेस को ROMO है... जानिए NDTV YUVA कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने ऐसा क्यों कहा?

मुंबई में आयोजित NDTV Yuva कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने राजनीति और लोकतंत्र पर खुलकर अपनी बातें रखीं. राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराने वाली स्मृति ईरानी को 2024 में अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे संसद की ज़िंदगी और राजनीति के केंद्र से दूर रहकर “FOMO” (Fear Of Missing Out) महसूस करती हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा “मुझे FOMO नहीं है, कांग्रेस को ROMO (Relief Of Missing Out) है.”

स्मृति ईरानी ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी जब जनता का भरोसा नहीं जीत पाते, तब “वोट चोरी” का नैरेटिव गढ़ते हैं. उनके मुताबिक यह लोकतंत्र और जनता दोनों का अपमान है. उन्होंने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि आज के युवा राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़ रहे हैं और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है.

NDTV Yuva के मंच पर ईरानी ने यह भी साफ किया कि राजनीति में आने का उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना रहा है. उन्होंने कहा, “मैं यहां किसी पद के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए आई थी. जब जनता ने मुझे अवसर दिया, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया. अब जनता ने किसी और को मौका दिया है, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है.

कार्यक्रम में बीआरएस नेता के.टी. रामाराव, बीजेपी सांसद पूनम महाजन और कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा समेत कई चर्चित चेहरे मौजूद थे. चर्चा के दौरान ईरानी ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष यह मानता है कि युवा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं करते, तो असल में यह विपक्ष का जनता पर अविश्वास है.

