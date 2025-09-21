Exclusive: सुशांत सिंह राजपूत केस में CBI से क्लीन चिट पर रिया चक्रवर्ती ने कहा- हम अब पहले जैसे बेफिक्र..

NDTV Yuva 2025 के कॉन्क्लेव सेशन अनब्रोकन: राइटिंग द नेक्सट चैप्टर में रिया चक्रवर्ती ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई से मिली क्लिनचिट के बाद उन्होंने अपनी इमोशनल जर्नी के बारे में बताया. वहीं उन्होंने बताया कि कैसे इस केस से उनकी फैमिली पर क्या असर पड़ा और इसने कैसे उन्हें हमेशा के लिए बदलकर रख दिया. रिया चक्रवर्ती ने उस इमोशनल पल को याद किया जब खबर आई कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई से क्लीनचिट मिली.

रिया ने कहा, मेरे घर में सभी उस दिन रोए. मैंने अपने भाई को गले लगाया और खूब रोई. मैंने जब अपने पेरेंट्स की तरफ देखा. मुझे एहसास हुआ कि हम सभी हमेशा के लिए बदल चुके हैं. हम पहले कि तरह बेफिक्र फैमिली नहीं थे अब. उस पल ने हमें हमेशा के लिए बदल दिया. खबर आने पर विश्वास ना कर पाने को याद करते हुए रिया ने कहा, "जिस दिन यह हुआ, मेरी मां ने कहा, समाचार चैनल रिपोर्ट कर रहे थे कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दे दी है. मुझे विश्वास नहीं हुआ. मैंने सोचा, 'यह सच नहीं हो सकता, मीडिया वैसे भी फैक्ट को रिपोर्ट नहीं करता.' मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक मेरे वकील ने मुझे इसकी पुष्टि नहीं कर दी."

सीबीआई से क्लीन चिट मिलने पर अपने एक्सपीरियंस को रिया ने अजीब बताते हुए कहा, जब मुझे क्लीन चिट मिली मैं खुश नहीं थी. क्योंकि अंत में मैं जानती थी कि मेरा कोई करीबी अब इस दुनिया में नहीं है और इसे कोई बदल नहीं सकता. लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के लिए चिंता मुक्त थी. वह समाज में रहते हैं और लोगों का सामना करते हैं. उनके लिए चीजें बहुत मुश्किल थीं. मैंने सोचा कि शायद अब वह फ्री होकर घूम सकते हैं.

क्लीन चिट मिलने के बाद राहत मिलने पर रिया ने बताया कि यह उन्हें कभी पूरी खुशी नहीं दे पाया. उन्होंने कहा, लोगों ने कहा- वह आप की वजह से नहीं गया. मैं हमेशा से जानती थी कि मैंने कुछ नहीं किया. लेकिन जब क्लीन चिट मिली तो मैं खुशी महसूस नहीं कर पाई. मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए खुश थी.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 8 सितंबर 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था. उन पर सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने का आरोप लगाया गया था और 7 अक्टूबर, 2020 को जमानत मिलने से पहले उन्हें लगभग 28 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था. इसके बाद कई सालों यह मामला चला. वहीं अंततः, 22 मार्च, 2025 को, सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें रिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया. वहीं सुशांत की मौत को आत्महत्या के रूप में पुष्टि की गई और किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया गया.