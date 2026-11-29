एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच का आयोजन इस बार महादेव की नगरी काशी यानी कि वाराणसी में हो रहा है. दो दिन के इस कार्यक्रम की शुरुआत 29 नवंबर को हुई थी. 30 नवंबर, आज कार्यक्रम का दूसरा दिन है. इसे'जश्न बनारसिया' नाम दिया गया है. एनडीटीवी क्रिएटर्स मंच रचनात्मकता, संस्कृति और संवाद का अनूठा मंच है. इस मंच पर कलाकारों, क्रिएटर्स, विचारकों और संस्कृति से जुड़ी विशिष्ट आवाजों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है. प्रेरक चर्चाओं से लेकर कला के विविध रूपों और सांस्कृतिक दृष्टिकोणों तक, Creators Manch उन लोगों और विचारों का उत्सव है, जो भारत के रचनात्मक परिदृश्य को नई दिशा दे रहे हैं. वाराणसी के नमो घाट पर हो रहे इस आयोजन में रविवार को कौन-कौन से मेहमान किस वक्त आ रहे हैं, जानें.

पहला सत्र: सुबह 10:00 बजे – सुबह 11:00 बजे

विषय: ताल, लय और संगीत का संगम

कलाकार: बिक्रम घोष

सीमाओं से परे तबला और ताल वादन.'रिदमस्केप' के पीछे का जीनियस माइंड. रविशंकर के साथ किए गए काम से लेकर दुनिया को झकझोर देने वाले वैश्विक संगीत तक, लय का एक अद्भुत सफर.

दूसरा सत्र: सुबह 11:15 बजे – दोपहर 12:00 बजे

विषय: बनारस के लोग और बनारस के किस्से

वक्ता: व्योमेश शुक्ल

बनारस के अनोखे किरदार, मिज़ाज और अतरंगी बातें. आम पर्यटकों के रास्तों से परे की कहानियां. एक कवि की आँखों से देखिए दुनिया के इस प्राचीन शहर का छिपा हुआ जीवन.

तीसरा सत्र: दोपहर 12:00 बजे – दोपहर 12:40 बजे

विषय: भारतीय स्वाद को परिभाषित करने का अधिकार किसे है?

वक्ता: जेजे वाल्या , राघवेंद्र राठौर और रुद्र चटर्जी

शाही पोशाक और फैशन रनवे की क्रांतियां. राजसी फैशन से लेकर प्रतिष्ठित बंद गले तक, भारत की अनूठी लग्जरी भाषा पर बात करेंगे दो बड़े फैशन आइकॉन.

चौथा सत्र: दोपहर 12:40 बजे – दोपहर 1:15 बजे

विषय: काशी: सुर, साधना और सरोद

कलाकार: पंडित अंशुमन महाराज

सरोद की सम्मोहक ध्वनि और मंत्रमुग्ध कर देने वाले राग. भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्यानमयी शक्ति के साथ एक मुलाकात.

पांचवां सत्र: दोपहर 1:15 बजे – दोपहर 1:45 बजे

विषय: नृत्य में बनारस

कलाकार: विशाल कृष्ण

बिजली की गति से थिरकते कदम और हैरान कर देने वाले चक्कर. बनारस के कथक नृत्य की सबसे भव्य और शानदार तस्वीर.

(दोपहर 1:45 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक इटरवल)

छठा सत्र: दोपहर 2:15 बजे – दोपहर 3:15 बजे

विषय: भक्ति, जेन जी और बदलता अध्यात्म

वक्ता: शाश्वत आचार्य जी

भागवत कथा से लेकर इंस्टाग्राम तक. वायरल अपील के साथ प्राचीन ज्ञान. वृंदावन के प्रसिद्ध 'जेन ज़ी बाबा' का अद्भुत सफर.

सातवां सत्र: दोपहर 3:15 बजे – दोपहर 4:15 बजे

विषय: माटी के सुर, रंग और परंपराएं

कलाकार/प्रस्तुति: मुंडा आदिवासी नृत्य समूह

मिट्टी की शुद्ध लय और सम्मोहक नृत्य मुद्राएं. अपने पूर्वजों की थाप पर थिरकते कदम. झारखंड की मूल मुंडा नृत्य परंपराओं को लाइव देखने का एक दुर्लभ अवसर.

आठवां सत्र: दोपहर 4:30 बजे – शाम 5:00 बजे

विषय: बनारस: प्रतिभा और विरासत का अर्थशास्त्र

वक्ता: अभिजीत विनायक बनर्जी

बनारस का छिपा हुआ अर्थशास्त्र और यहां की रचनात्मक प्रतिभा की अनछुई पूंजी. एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री की नज़रों से एक प्राचीन शहर का विश्लेषण.

नौवां सत्र: शाम 5:00 बजे – शाम 5:45 बजे

विषय: भजन से बीट्स तक

कलाकार: राघव और प्राची.

रॉक कॉन्सर्ट जैसी ऊर्जा के साथ भक्ति रस. फाइनेंस प्रोफेशनल्स से संगीत की दुनिया के सनसनी बने भाई-बहन. वायरल भजन-जैमिंग का जादू, जो नई पीढ़ी के लिए भक्ति को नए अंदाज में पेश करता है.

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