NDTV Campaign: भगवंत मान और सोनू सूद किडनी की बीमारी से पीड़ित लड़के की मदद के लिए आए आगे

पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाके में रह रहे 8 साल के एक किडनी रोगी की मदद के लिए एनडीटीवी द्वारा अभियान शुरू किए जाने के 24 घंटे के अंदर-अंदर मुख्यमंत्री भगवंत मान और बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद उसके परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं. दरअसल, पंजाब में आई भीषण बाढ़ की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग करते हुए एनडीटीवी ने 8 साल के अभिजोत सिंह और उसके परिवार की दुर्दशा के बारे में बताया था. अमृतसर जिले के अजनाला ब्लॉक में स्थित उनका गांव तलवंडी राय दादू, बाढ आने की वजह से पूरी तरह से कट गया है और इस वजह से उनके परिवार ने अपनी आय के एकमात्र स्त्रोत को भी खो दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के सभी खेल जलमग्न हो गए हैं और फसलें नष्ट हो गई हैं.

बता दें कि अभिजोत को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक किडनी की बीमारी है और उसे इलाज के लिए लगभग हर दो महीने में चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर अस्पताल जाना पड़ता है. इस वजह से उसे लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है और उसके इलाज के लिए हर बार लगभग 45,000 रुपये खर्च होते हैं. अभिजोत की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं. इस वजह से उसे 18 साल की उम्र तक खास देखभाल की जरूरत है.

इस बारे में बात करते हुए अभिजोत के पिता जसबीर सिंह ने कहा, मैं दवा लेने गांव के दूसरे छोर पर नहीं जा पाया हूं... अगर हम उसका इलाज समय पर नहीं करवा पाते, तो उसका चेहरा और शरीर सूज जाता है. हम पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और अब हालात और भी अनिश्चित हैं." अभिजोत को 18 साल का होने तक इलाज की जरूरत है और डॉक्टरों का कहना है कि उम्मीद है कि वह पूरी जिंदगी जी सकेगा.

एनडीटीवी ने गुरुवार शाम को अभिजोत की मदद के लिए अभियान शुरू किया था और शुक्रवार दोपहर को मुख्यमंत्री मान ने कहा कि लड़के के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी और राज्य में किसी को भी इलाज या दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा.

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਅਭੀਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ… https://t.co/4a5OCGHVa2 — Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 5, 2025

एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "हमारे सामने 8 साल के बच्चे अभिजोत सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जो अमृतसर के तलवंडी गांव का रहने वाला है और उसे किडनी की बीमारी है. सरकार उसके इलाज के लिए उसके परिवार को हर जरूरी सहायता मुहैया कराएगी. हम किसी भी इंसान को इलाज और दवाइयों से वंछित नहीं रखेंगे."

सोनू सूद, जो अपने परोपकार के लिए जाने जाते हैं, ने कहा कि उन्होंने परिवार से बात की है और उन्हें मदद का आश्वासन दिया है. एक्टर ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैंने परिवार से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि बाढ़ की वजह से बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी."

"I've spoken with the family, and we're committed to ensuring that the floods won't interrupt his treatment." https://t.co/NMQTeysuuq — sonu sood (@SonuSood) September 5, 2025

अगर आप भी परिवार की मदद के लिए कुछ भी सहायता कर सकते हैं तो यहां उनकी अकाउंट डीटेल है:

बैंक का नाम - पंजाब नेशनल बैंक

अकाउंट होल्डर का नाम - जसबीर सिंह

अकाउंट नंबर - 1440000101261042

अकाउंट टाइप - सेविंग अकाउंट

IFSC Code - PUNB0144000

Disclaimer: NDTV has no role to play in the use of donations and will not be liable for any claim(s) made by any person or entity, including any statutory or governmental authority, arising out of the collection or utilization of these donations.