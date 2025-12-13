विज्ञापन
केरल में लेफ्ट का 'लाल किला' ढहाकर खिला BJP का कमल, PM मोदी बोले- थैंक्यू तिरुवनंतपुरम

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से बीजेपी को 50 वॉर्ड में बंपर जीत हासिल हुई है. बीजेपी निगम में निर्णायक बहुमत से महज एक सीट पीछे है.

  • केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 45 साल के LDF शासन को खत्म कर कमल खिलाया है
  • तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में भाजपा को 50, एलडीएफ को 29 और यूडीएफ को 19 वार्डों में जीत मिली है
  • प्रधानमंत्री मोदी ने इसे केरल की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ बताते हुए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

केरल के निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का किला ढहाकर कमल खिला दिया है. तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 45 साल से सीपीएम की अगुआई वाले एलडीएफ का कब्जा था. इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थैंक्यू तिरुवनंतपुरम लिखकर बधाई दी है. उन्होंने इसे केरल की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ करार दिया है. 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव में एनडीए की जीत केरल की राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ (watershed moment) है. ये नतीजे पार्टी कार्यकर्ताओं की दशकों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम हैं. 

प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल की जनता अब मान चुकी है कि राज्य में विकास की उम्मीदों को सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है.  उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी तिरुवनंतपुरम को विकास का मॉडल बनाएगी और लोगों का जीवनस्तर आसान बनाने की दिशा में काम करेगी. 

प्रधानमंत्री मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की ताकत बताते हुए कहा कि मेरे सभी मेहनती कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, जिनकी वजह से तिरुवनंतपुरम नगर निगम में शानदार नतीजे आए हैं. 

तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्ड में से बीजेपी को 50 वॉर्ड में बंपर जीत हासिल हुई है. बीजेपी निगम में निर्णायक बहुमत से महज एक सीट पीछे है. 45 साल से इस नगर निगम में काबिज एलडीएफ को 29 और यूडीएफ को 19 वॉर्ड में जीत मिली है. दो वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. 

केरल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. उससे पहले राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की जीत पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी की तरह है. यह इस लिहाज से भी अहम है कि यहां मुख्य मुकाबला अब तक एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही रहा है. 

