NDA बैठक Live:नीतीश और सम्राट चौधरी की चल रही थी अलग ही कैमेस्ट्री, बैठक की अंदर की बात जानिए

एनडीए विधायक दल की बैठक (NDA Meeting) संसद भवन में शुरू होने वाली है. बैठक के लिए एनडीए के नवनिर्वाचित सांसद संसद भवन पहुंत गए हैं. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कंगना रनौत, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, हेमा मालिनी, केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेता संसद भवन में मौजूद हैं. बैठक शुरू होने से पहले नेताओं को फूल देकर सममानित किया गया.

हिमाचल प्रदेश की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत सफेद साड़ी में संसद भवन पहुंचीं. जैसे ही वह संसद भवन के बाहर पहुंचीं उनको मीडिया ने घेर लिया.

