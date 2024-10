बारामती में फिर पवार बनाम पवार, शरद पवार की पार्टी ने जारी किए 45 उम्मीदवारों के नाम

Maharashtra Assembly Election 2024: शरद पवार वाली NCP ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, इस सूची में 45 नामों का ऐलान किया गया है. कल ही उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी में सीटों को लेकर सहमति बनी है. उद्धव ठाकरे ने कल 65 उम्मीदवारों की सूची जारी की तो आज शरद पवार ने 45 नामों का ऐलान कर दिया.

Maharashtra State President of the NCP (Sharadchandra Pawar faction), Jayant Patil says, "Yogendra Pawar to contest from Baramati assembly constituency..."



Meanwhile, NCP fielded Deputy CM and party chief Ajit Pawar to contest from Baramati. #MaharashtraElection2024