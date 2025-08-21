RSS कार्यक्रम में पहुंची सांसद सुनेत्रा पवार, उपमुख्यमंत्री अजित बोले, 'मुझे नहीं पता'

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति का कार्यक्रम कंगना रनौत के आवास पर आयोजित किया गया
- सुनेत्रा पवार ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिससे राजनीति में चर्चा और सवाल उठने लगे हैं
- अजित पवार ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि उन्हें अपनी पत्नी के कार्यक्रमों की पूरी जानकारी नहीं है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला शाखा 'राष्ट्र सेविका समिति' का एक कार्यक्रम कंगना रनौत के आवास पर आयोजित हुआ. इस कार्यक्रम की तस्वीर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर शेयर की. इन तस्वीरों में सुनेत्रा पवार नजर आईं, सुनेत्रा के संघ के कार्यक्रम में नजर आने पर कई लोगों ने प्रश्न खड़े किए हैं. दरअसल अजित पवार नागपुर के रेशमबाग जाने से बचते रहे थे. हालाँकि, अब उनकी पत्नी और सांसद सुनेत्रा पवार राष्ट्र सेविका समिति की बैठक में शामिल होकर चर्चा का विषय बन गई हैं.
कंगना रनौत ने X पर पोस्ट किया, "आज मेरे आवास पर ‘राष्ट्र सेविका समिति' महिला शाखा का आयोजन हुआ. हम सब मिलकर सनातन मूल्यों, हिन्दू संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को और प्रखर बनाएंगे. हम सभी का संकल्प है कि मानव सेवा, राष्ट्र निर्माण और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे. महिलाओं की जागरूकता और सहभागिता ही राष्ट्र को सशक्त बनाती है."
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और विधायक रोहित पवार ने सुनेत्रा पवार के आरएसएस के एक कार्यक्रम में शामिल होने पर अजित पवार की पार्टी की आलोचना की है. रोहित पवार ने इसे दोगली राजनीति बताते हुए कहा, "एक तरफ अजित पवार शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर और यशवंतराव चव्हाण का नाम लेते रहते हैं. दूसरी तरफ उनके प्रतिनिधि आरएसएस की बैठकों में जाते हैं. रोहित पवार ने यह भी आशंका जताई की कही अजीत पवार पर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं."
जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार से पत्रकारों ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पर सवाल पूछा तो उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, "मैं पूछता हूं, मुझे नहीं पता. मुझे मिनट टू मिनट नहीं पता कि मेरी पत्नी सुबह से शाम तक कहां जाती है. आपने अभी पूछा. अब मैं पूछता हूँ, क्यों, वो कहां गईं?"
सुनेत्रा पवार ने दी सफाई:
सुनेत्रा पवार ने X पर पोस्ट कर अपना स्पष्टीकरण दिया, "एक बैठक में मेरी उपस्थिति को लेकर चर्चा चल रही है, जिसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था. अन्य महिला सांसद भी उसमें मौजूद थीं. एक राज्यसभा सांसद होने के नाते और बारामती में लंबे समय से सामाजिक कार्य करने के कारण, मैं विभिन्न महिला संगठनों के कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए उत्सुक हूं. उस बैठक में विभिन्न राज्यों की महिलाएं मौजूद थीं. मैं वहां उनकी गतिविधियों और कार्यप्रणालियों को समझने गई थी. जब मुझे उस समय बोलने के लिए कहा गया, तो मैंने केवल दो शब्दों में अपनी बात रखी."
सुनेत्रा पवार ने आगे कहा, "कृपया मेरी उपस्थिति का राजनीतिक अर्थ न निकालें. मेरा उद्देश्य समाज में महिलाओं के कार्यों को समझना और उन्हें प्रोत्साहित करना था, है और रहेगा."
