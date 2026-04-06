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पंजाब में अब एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री, नवजोत कौर सिद्धू ने बनाया दल

नवजोत कौर सिद्धू ने एक्स पोस्ट में कहा कि जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था, वह अब सामने है. हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है.

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पंजाब में अब एक और राजनीतिक पार्टी की एंट्री, नवजोत कौर सिद्धू ने बनाया दल
  • नवजोत कौर सिद्धू ने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी नाम से अपनी नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है.
  • उन्होंने bjp में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए राजनीतिक कामकाज की समीक्षा के बाद नया विकल्प चुना है.
  • पार्टी का उद्देश्य पंजाब को उसकी पुरानी शान और स्वर्ण राज्य का गौरव पुनः प्राप्त कराना है.
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वजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना ली है, जिसका नाम उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा है. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी. साथ ही उनके बीजेपी में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों पर भी विराम लग गया है.

नवजोत कौर सिद्धू ने एक्स पोस्ट में कहा कि जिस घोषणा का बेसब्री से इंतजार था, वह अब सामने है. हमने राजनीतिक नेताओं के मौजूदा कामकाज के स्तर की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करने के बाद, राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है. हम बस अपना जीवन अपने देश को समर्पित करना चाहते हैं, और लोगों को वह सब लौटाना चाहते हैं जिसके वे सचमुच हकदार हैं और जिसकी वे हमसे उम्मीद करते हैं. यह एक ईश्वरीय हस्तक्षेप है जिसने कुछ ऐसे समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ ला दिया है, जिनके पास हर राज्य में काम करने की क्षमता, आत्मविश्वास, साहस और दृढ़ संकल्प है. उनका साझा लक्ष्य है—न्याय और शांति प्रदान करना, और प्रेम के माध्यम से 'उच्च चेतना' की ऊर्जा के साथ काम करते हुए, ठीक वही कर दिखाना जो 'वाहेगुरु जी' हमसे चाहते हैं.

नवजोत कौर सिद्धू ने एक्स पोस्ट में कहा कि हम पंजाब को उसकी खोई हुई पुरानी शान- एक 'स्वर्ण राज्य' होने का गौरव वापस दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. एक ऐसा राज्य जहां लोग प्रेम, मिल-बांटकर रहने, न्याय, स्वतंत्रता के अधिकार और आजादी की शक्ति को पहचानते हों, जहां लोग बिना किसी बाहरी दखल के, निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य से काम करते हुए अपने लक्ष्यों, मूल्यों और दृष्टिकोण को प्राप्त करते हों. यह पंजाब के लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार होगी. हम आध्यात्मिक गुरुओं की सहायता से लोगों की घायल आत्माओं को सुकून पहुंचाएंगे और 'सत्य तथा प्रेम' के उस मार्ग पर चलेंगे जो स्वयं 'वाहेगुरु जी' की भाषा है.

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