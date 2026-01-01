'40 साल से बर्दाश्त कर रही हूं'- नवजोत सिंह सिद्धू की प्रियंका-मलाइका के लिए शायरी पर पत्नी का तगड़ा तंज

पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को फैंस द ग्रेट इंडियन कपिल शो में देखते हैं. उन्हें अक्सर कपिल शर्मा के शो में आईं हसीनाओं के लिए खूबसूरत शायरी कहते हुए देखा जाता है, जिसका कपिल शर्मा खूब मजाक भी उड़ाते हैं. लेकिन हाल ही में 2025 के आखिरी दिन पर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी वाइफ नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं कि वह उनके लिए शेर सुनाए. इसे सुनते ही नवजोत सिंह सिद्धू का रिएक्शन देखने लायक था, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

नवजोत कौर सिद्धू ने पति से शेर कहने को कहा

वीडियो में नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं, मलाइका अरोड़ा के लिए, प्रियंका चोपड़ा के लिए कृति सेनन के लिए और इंडियन क्रिकेट टीम की गर्ल्स, जो मेरी जान हैं. उनके लिए इतनी अमेजिंग शायरी और जो 40 साल से तुझे बर्दाश्त कर रही है. उसके लिए एक शेर हो जाए.

नवजोत सिंह सिद्धू ने पत्नी के लिए सुनाया अजीब शेर

इस पर आगे नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, बीवी तेरे हुस्न का हुक्का चाहे बुझे चाहे जले. हम उसे प्यार से गुड़बुड़ाते रहेंगे. इसे सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद लोग भी हंसने वाली इमोजी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों की जोड़ी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

वेकेशन पर हैं नवजोत सिंह सिद्धू

गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों अपनी फैमिली के साथ हिमाचल प्रदेश के मनाली और पीरपंजाल पर्वतीय क्षेत्रों में वेकेशन मनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वह फैंस के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं. इन्हीं में से एक ये मजेदार वीडियो है, जिसे शेयर करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्शन में लिखा, जिंदगी के पिच पर 41 साल- कभी बाउंसर आए. कभी फुल टॉस, पर पार्टनरशिप अभी भी अनबीटन है.