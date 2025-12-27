विज्ञापन
विशेष लिंक

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की धमाकेदार शुरुआत, पहले 2 दिनों में 10,000 यात्रियों ने भरी उड़ान

यात्रियों के साथ-साथ NMIA ने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है. 25 दिसंबर को बेंगलुरु से आई इंडिगो की फ्लाइट (6E460) के साथ घरेलू कार्गो सेवाओं की शुरुआत हुई.

Read Time: 2 mins
Share
नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की धमाकेदार शुरुआत, पहले 2 दिनों में 10,000 यात्रियों ने भरी उड़ान
  • नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कमर्शियल ऑपरेशंस के पहले दो दिनों में लगभग 10 हजार यात्रियों को सेवा दी है
  • एयरपोर्ट अभी रोजाना 23 उड़ानों के साथ काम कर रहा है और फरवरी 2026 से 24 घंटे सेवा शुरू करेगा
  • 25 दिसंबर को घरेलू कार्गो ऑपरेशंस की शुरुआत हुई और भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा भी शुरू की जाएगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

क्रिसमस के खास मौके पर शुरू हुए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने अपने पहले दो दिनों में ही सफलता के नए कीर्तिमान बना दिए हैं. 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू होने के बाद से अब तक लगभग 10,000 यात्री इस नए वर्ल्ड-क्लास टर्मिनल का अनुभव ले चुके हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, पहले ही दिन यात्रियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखा गया. 

आंकड़ों की बात करें तो, आगमन के लिए 24 दिसंबर को जो लोड 71% था, वह 25 दिसंबर को बढ़कर 85% हो गया. वहीं, प्रस्थान के मामले में यह आंकड़ा 83% से उछलकर सीधे 98% पर पहुंच गया, जो लगभग 'फुल कैपेसिटी' को दर्शाता है.

दो दिनों का लेखा-जोखा

25 दिसंबर के दिन कुल यात्री 4,922 रहे, जिसमें आगमन 2,278 और प्रस्थान 2,644 शामिल है. वहीं, 26 दिसंबर के दिन कुल यात्रियों की संख्या 5,028 रही.    

मुंबई के लिए 'क्रिसमस गिफ्ट'

अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ महाराष्ट्र (CIDCO) द्वारा विकसित यह एयरपोर्ट मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है. पहले कमर्शियल फ्लाइट के लैंड होने पर अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, "यह मुंबईवासियों के लिए गर्व का क्षण है. हमने इसे एक विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बनाने की कोशिश की है और हम इसके विकास का अवसर पाकर खुद को भाग्यशाली मानते हैं."

24 घंटे सेवा जल्द

फिलहाल एयरपोर्ट अपनी क्षमता का विस्तार स्टेज वाइज कर रहा है: अभी रोजाना 23 उड़ानें (सुबह 08:00 से रात 08:00 बजे तक). संचालित की जा रही हैं. फरवरी 2026 से एयरपोर्ट 24/7 (राउंड-द-क्लॉक) ऑपरेशन शुरू कर देगा, जिसमें हर दिन के प्रस्थान की संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी.

कार्गो ऑपरेशंस का भी आगाज

यात्रियों के साथ-साथ NMIA ने लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में भी कदम रख दिया है. 25 दिसंबर को बेंगलुरु से आई इंडिगो की फ्लाइट (6E460) के साथ घरेलू कार्गो सेवाओं की शुरुआत हुई. आने वाले समय में यहां से इंटरनेशनल कार्गो सर्विस भी शुरू करने की योजना है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NMIA, NMIA Flights, NMIA Passenger Amenities, NMIA Project, NMIA Drone Show
Get App for Better Experience
Install Now