नवीन पटनायक ने बनाई अपने 50 विधायकों की 'शैडो कैबिनेट'; जानें क्या करेंगे ये विधायक?

Naveen Patnaik formed shadow cabinet : ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने अपने 50 विधायकों को विभिन्न विभाग सौंपे हैं. ये विधायक इन विभागों की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखेंगे और राज्य विधानसभा में विभागों से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे. बीजू जनता दल का कहना है कि इस काम का लक्ष्य विधानसभा में भाजपा सरकार को मजबूत जवाब देना है. यह अपने आप में एक अच्छी शुरूआत कही जा सकती है. पीएम मोदी खुद कई बार विपक्ष को सकारात्मक होने और सकारात्मक सुझाव देने का संसद में आह्वान कर चुके हैं.

Former Odisha CM and LoP Naveen Patnaik assigns various departments to his 50 MLAs, who would closely watch their activities & raise issues pertaining to the departments in the state assembly, aiming for a strong counter to the BJP govt in the assembly: BJD



