24 साल बाद ओडिशा को मिला नया मुख्यमंत्री, BJP के मोहन माझी ने ली CM पद की शपथ

ओडिशा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को शानदार जीत मिली. बीजेपी की तरफ से मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं.शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे. विशाल मैदान में आयोजित समारोह में राज्यपाल रघुबर दास ने मोहन माझी को पद की शपथ दिलाई.

