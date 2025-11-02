नैनीताल-हल्द्वानी मार्ग पर बड़ा हादसा: टेम्पो ट्रैवलर खाई में गिरा, दो की मौत, एक लापता

नैनीताल-हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. ज्योलीकोट के समीप दो गांव क्षेत्र के पास एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर करीब 45 फीट गहरी खाई में जा गिरा. वाहन में कुल 18 लोग सवार थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुट गए.

SDRF चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से करीब दो घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया. इस दौरान खाई में गिरे 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद 108 एंबुलेंस की मदद से सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी भेजा गया.

हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है. SDRF और पुलिस की टीमें लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी हुई हैं. घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन कुछ को गंभीर चोटें आई हैं.

