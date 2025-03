नागपुर हिंसा: महाल के बाद हंसपुरी में भी देर रात भारी बवाल, कई गाड़ियों को फूंका, लगाए गए कर्फ्यू

नागपुर के हंसपुरी इलाके में देर रात हिंसा भड़क उठी, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, वाहनों में आग लगा दी और पथराव किया. इससे पहले महल इलाके में दो समूहों के बीच झड़प हुई थी, जिससे शहर में तनाव पहले ही बढ़ गया था. इस हिंसा के बाद कई इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है.

रात 10:30 से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई. एक अनियंत्रित भीड़ ने कई वाहनों को जला दिया और इलाके में घरों और एक क्लिनिक में तोड़फोड़ की. हंसपुरी इलाके के एक स्थानीय महिवा ने कहा कि उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की. 8-10 वाहनों में आग लगा दी.

नागपुर पुलिस आयुक्त डॉ. रविंदर कुमार सिंगल ने बताया कि नागपुर शहर के कोतवाली, गणेशपेठ, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है. यह कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा.

