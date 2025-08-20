सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज से ली है डिग्री, फिर यहां से की कानून की पढ़ाई

Rekha Gupta Educational Qualification: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्त पर सीएम हाउस में जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ. शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि किसी शख्स ने उन्हें थप्पड़ मारा, हालांकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना के मुताबिक आरोपी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो मेज से टकराईं और सिर पर चोट लगी. फिलहाल आरोपी गिरफ्तार हो चुका है. इस घटना के बाद सीएम रेखा गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. उनका अब तक का पॉलिटिकल सफर काफी शानदार रहा है. रेखा गुप्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और यूपी के कॉलेज से कानून की डिग्री ली है.

रेखा गुप्ता का गांव से दिल्ली तक का सफर

रेखा गुप्ता का जन्म साल 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ. उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अधिकारी थे. जब रेखा महज़ 2 साल की थीं, तब परिवार दिल्ली आकर बस गया. यहीं से उनकी स्कूली और हायर एजुकेशन की शुरुआत हुई।

रेखा गुप्ता की पढ़ाई कहां से हुई है

दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से रेखा गुप्ता ने बीकॉम किया. कॉलेज के दिनों से ही वे पढ़ाई के साथ-साथ छात्र राजनीति में सक्रिय रहीं. नेतृत्व क्षमता और आगे बढ़ने का जुनून उनकी पहचान बनने लगा. बाद में वे डीयू छात्रसंघ की अध्यक्ष भी बनीं.

मेरठ से कानून की पढ़ाई

बीकॉम के बाद रेखा गुप्ता ने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया. उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से 2022 में एलएलबी की डिग्री हासिल की. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने गाजियाबाद के IMIRC लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, जो मेरठ यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. इस डिग्री ने उन्हें राजनीति और समाज दोनों को बेहतर ढंग से समझने की ताकत दी.

पढ़ाई से मिला आत्मविश्वास

रेखा गुप्ता हमेशा कहती हैं कि शिक्षा इंसान को आत्मविश्वास देती है. बीकॉम की पढ़ाई ने उन्हें आर्थिक सोच और विजन दिया, वहीं एलएलबी ने उन्हें कानूनी समझ और न्याय की गहरी समझ दी. यही वजह है कि राजनीति में उनके फैसले ठोस और दूरगामी नजर आते हैं.

दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री

रेखा गुप्ता न सिर्फ शालीमार बाग से विधायक हैं. वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री भी हैं. राजनीति में उनकी मेहनत और सक्रियता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया.