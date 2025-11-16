विज्ञापन
विशेष लिंक

रोहिणी आचार्य ने कहा- लालू-राबड़ी रोते हुए देख रहे थे मेरे साथ होती बदसलूकी, बताया तेजस्वी ने क्या किया

लालू परिवार में विवाद के बीच रोहिणी आचार्य ने कहा कि सारा बलिदान बेटी ने दिया, लेकिन जब हमने पूछा तो मुझे कहा गया कि ससुराल जाकर सवाल जवाब करो.

Read Time: 3 mins
Share
रोहिणी आचार्य ने कहा- लालू-राबड़ी रोते हुए देख रहे थे मेरे साथ होती बदसलूकी, बताया तेजस्वी ने क्या किया
  • लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है
  • रोहिणी ने कहा कि उनके माता-पिता उस समय उनके साथ हो रहे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी और रो रहे थे
  • उन्होंने परिवार से दूरी बनाने और राजनीति छोड़ने का ऐलान करते हुए परिवार को अपना समर्थन न देने का आरोप लगाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से अपने भाई तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगाया है. बड़ी बहन मीसा भारती के घर उनसे मुलाकात कर निकल रहीं रोहिणी आचार्य ने रुंधे गले से बताया कि जब मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था, तब मेरे माता-पिता वहीं पर खड़े होकर रो रहे थे.

वहीं चप्पल मारे जाने के सवाल पर रोहिणी आचार्य ने साफ कुछ नहीं बताया, लेकिन यह जरूर कहा कि तेजस्वी ने मेरे साथ ये बर्ताव किया है. उन्होंने कहा कि आप तेजस्वी यादव से पूछिए कि किसके शह पर यह किया जा रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

रोहिणी ने कहा कि सारा बलिदान बेटी ने दिया, लेकिन जब हमने पूछा तो मुझे कहा गया कि ससुराल जाकर सवाल जवाब करो.

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था. साथ ही उन्होंने परिवार से दूरी बनाने की भी घोषणा की था. फैसले के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कोई परिवार नहीं होने की बात दोहराई. साथ ही उन्होंने संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पार्टी की इस हालत पर सवाल करने को कहा.

मुझे परिवार से निकाला, गाली दी गई- रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य ने पत्रकारों से कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं है. इसके बारे में सभी सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए. उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है. उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है. पूरी दुनिया बोल रही है. जो चाणक्य बनेगा, तो उसी से सवाल होगा. आज के समय में कार्यकर्ता और पूरे लोग सवाल कर रहे हैं कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? जब संजय और रमीज का नाम लीजिए, तो आपको घर से निकलवा दिया जाएगा, अशब्द बोला जाएगा और बदनाम किया जाएगा. आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा."

Latest and Breaking News on NDTV

बिहार चुनाव में सिर्फ 25 सीटें जीत पाई आरजेडी

दरअसल, बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. राजद का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा. महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी राजद मात्र 25 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई. अब इसी बीच लालू परिवार में फूट देखने को मिल रहा है. लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने का ऐलान करके बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी.

रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा कि संजय यादव और रमीज ने उनसे यही करने के लिए कहा था. उन्होंने पोस्ट में यह भी कहा कि वे अपने ऊपर सभी चीजों का दोष ले रही हैं.

रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं."

ये भी पढ़ें: रोहिणी आचार्य के साथ 'चप्पल कांड' पर बोले राबड़ी के भाई साधु यादव- मैंने भी बहुत सहा है, लेकिन चुप रहा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Elections 2025, Bihar Election Results, Rohini Acharya, Tejashwi Yadav, Misa Bharti
Get App for Better Experience
Install Now