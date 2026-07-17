मुर्शिदाबाद में बड़ा ट्रेन हादसा, छात्रों को ले जा रही स्कूल वैन में टक्कर मारी, 2 स्टूडेंट समेत 3 की मौत

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बरहमपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है. बच्चों को लेकर जा रही स्कूल वैन से ट्रेन टकरा गई. जिसमें कई छात्रों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, इसके अलावा कई छात्र घायल हैं. घटना शुक्रवार सुबह 7 बजे की बताई जा रही है, जो बरहमपुर पुलिस स्टेशन के कर्णसुबरना रेल फाटक के पास हुई है. सूत्रों के मुताबिक आज सुबह छोटे बच्चों को लेकर एक स्कूल वैन स्कूल जा रही थी. रेलवे फाटक बंद नहीं होने की वजह से वैन गुजरी, लेकिन तभी अचानक से ट्रेन आई और उसने स्कूल वैन को जोर से टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज

घटना में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं. जिनका मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है. हालांकि अब तक एक्सीडेंट पर ऑफिशियल नहीं आया है. बताया जा रहा है छात्रों को लेकर स्कूल वैन घर जा रही थी. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रेलवे क्रॉसिंग खुली हुई थी और जैसे ही स्कूल वैन उसे पार कर रही थी. तभी अचानक से आई निमटिता-कटवा पैसेंजर ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी. घटना के बाद मौके आई तस्वीरों में स्कूल वैन पूरी तरह से टूटी हुई दिख रही है. बताया जा रहा है कि पहले क्रॉसिंग गेट तब तक बंद था, जब तक अप-लाइन वाली ट्रेन गुजर नहं आई. लेकिन बाद में गेट खोल दिया गया. हालांकि, बगल की पटरी पर दूसरी ट्रेन के आने के बावजूद गेट को दोबारा बंद नहीं किया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी वजह से यह हादसा हुआ है.

तीन की मौत, दो छात्र शामिल

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेलवे के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं. ट्रेन की टक्कर से पूल कार में सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो स्कूली छात्र शामिल हैं. गंभीर रूप से घायल छात्रों को मुर्शिदाबाद मेडिकल कालेज में रेफर किया गया है. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

पूर्वी रेलवे ने दिए जांच के आदेश

घटना के बाद पूर्वी रेलवे ने मामले की गंभीरता को लेकर जांच के आदेश दिए हैं. रेलवे ने अपनी एक टीम भी मौके पर रवाना की है. जिससे यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर यह दुर्घटना कैसे हुई है, फाटक कैसे खुला रह गया इसकी गंभीरता से जांच होगी. रेलवे गेट खुला होने की वजह से ही स्कूल वैन अचानक से बढ़ गई और ट्रेन को नहीं दिखी.

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