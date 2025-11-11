सुरक्षा सख्त, एजेंसियां सतर्क, AI कैमरों से स्कैनिंग, हर वाहन पर नजर... दिल्ली ब्लास्ट के बाद मुंबई में हाई अलर्ट

दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.वरिष्ठ पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शहर के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों, जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल्स, मार्केट्स, धार्मिक स्थल और पब्लिक पार्किंग लॉट्स में सुरक्षा को और मजबूत कर दिया गया है. हर आने-जाने वाले वाहन और व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

पब्लिक पार्किंग लॉट्स की तलाशी

मुंबई भर में मौजूद सभी पब्लिक पार्किंग लॉट्स की तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध वाहन या वस्तु का पता लगाया जा सके. इसके साथ ही शहर में खड़ी अबेंडन (छोड़ी गई) गाड़ियों की सूची तैयार की जा रही है. उन पर जांच शुरू हो चुकी है.

AI कैमरों से स्कैनिंग और निगरानी

सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस टेक्नोलॉजी की मदद से भी सुरक्षा बढ़ा रही है. शहर के विभिन्न हिस्सों में लगे AI कैमरों से स्कैनिंग और निगरानी का काम तेज़ कर दिया गया है. इन कैमरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों और चेहरों पर तुरंत नजर रखी जा रही है.

बड़े रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की 24 घंटे गश्त

इसके अलावा, मुंबई के सभी संवेदनशील इलाकों, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, बांद्रा वर्ली सी लिंक और बड़े रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की 24 घंटे गश्त और चेकिंग बढ़ा दी गई है. बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड (BDDS) की टीमें भी एक्टिव मोड में हैं.