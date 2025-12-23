टैक्स सेटलमेंट के नाम पर वसूली! ₹17 लाख मांगे फिर ₹5 लाख लेते धराए, CBI के जाल में फंसे CGST सुपरिंटेंडेंट

CBI ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में CGST (केंद्रीय जीएसटी) ऑडिट विंग के एक सुपरिंटेंडेंट को ₹5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी अधिकारी को 22 दिसंबर 2025 को रिश्वत की पहली किस्त लेते समय पकड़ा गया.

CBI के मुताबिक, इस मामले में 22 दिसंबर को ही एक निजी कंपनी के डायरेक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि CGST सुपरिंटेंडेंट ने कंपनी का ऑडिट 26 नवंबर 2025 को किया था और इसके बाद कंपनी को ₹98 लाख का फर्जी टैक्स नोटिस लगाने की धमकी दी.

आरोप है कि अधिकारी ने इस कथित टैक्स मांग को सेटल करने के लिए पहले ₹20 लाख की रिश्वत मांगी. बाद में बातचीत के बाद सौदा ₹17 लाख में तय हुआ. इसमें से ₹5 लाख की पहली किस्त 22 दिसंबर को देने को कहा गया. शिकायत मिलने के बाद CBI ने जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए मौके पर ही पकड़ लिया.

गिरफ्तारी के बाद CBI ने आरोपी के मुंबई स्थित घर और दफ्तर में तलाशी ली. इस दौरान घर से ₹18.30 लाख की बेहिसाब नकदी बरामद हुई. इसके अलावा जांच में दो प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले एक अप्रैल 2025 में खरीदी गई. करीब ₹40.31 लाख की संपत्ति और दूसरी जून 2024 में खरीदी गई ₹32.10 लाख की संपत्ति.

CBI ने आरोपी के ऑफिस से ऑडिट रिपोर्ट से जुड़े डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं, जो उसी निजी कंपनी से संबंधित बताए जा रहे हैं. आरोपी का नाम अंकित अग्रवाल है.

