मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन: वसई में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वसई के पेल्हर इलाके में चल रही एक ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने रशीद कंपाउंड में छापा मारकर करीब 7 किलो एमडी (मेफेड्रोन) ड्रग्स, बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल और केमिकल जब्त किया है. बरामद माल की कीमत कई करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार्रवाई मुंबई पुलिस की ज़ोन-6 एंटी-नारकोटिक्स सेल और तिलक नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने की. पुलिस के अनुसार, यह फैक्ट्री पूरी तरह से एमडी ड्रग्स के निर्माण के लिए तैयार की गई थी, जिसमें लैब उपकरण, रसायन और पैकिंग सामग्री भी मौजूद थी.

पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई करता था. मुंबई पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, यह फैक्ट्री लंबे समय से सक्रिय थी और स्थानीय स्तर पर इसके कई सप्लायर और एजेंट काम कर रहे थे. पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों और ड्रग सप्लाई चैन की जांच में जुटी है.

