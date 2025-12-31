विज्ञापन
मुंबई के डब्बावालों का CM फडणवीस को समर्थन, जानिए उद्धव ठाकरे से क्यों किया किनारा

मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन ने स बार CM फडणवीस को समर्थन देने का ऐलान किया है.

मुंबई के डब्बावालों का CM फडणवीस को समर्थन, जानिए उद्धव ठाकरे से क्यों किया किनारा
मुंबई:

मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन लंबे समय तक उद्धव ठाकरे का समर्थन करता रहा है. लेकिन इस बार CM फडणवीस को समर्थन देने का ऐलान किया है. डब्बावालों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने कई आश्वासन दिए थे, लेकिन वे उन्हें पूरा नहीं कर सके. CM देवेंद्र फडणवीस ने डब्बावालों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं. उन्होंने डब्बावाला भवन के लिए 5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी. इसके साथ ही डब्बावालों के आवास की समस्या का समाधान किया गया है और घरों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है.

मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के सुभाष तालेकर ने कहा कि पिछले 135 वर्षों में पहली बार किसी सरकार ने मुंबई के डब्बावालों को घर देने का फैसला किया है. CM फडणवीस ने न सिर्फ इस फैसले को मंजूरी दी, बल्कि डब्बावालों की कई पुरानी समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास भी किए. इसी वजह से मुंबई के डब्बावालों ने आगामी बीएमसी चुनाव में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में खड़े होने का निर्णय लिया है.

मुंबई के डब्बावाले: 130 सालों से 'भरोसे' की डिलीवरी

एक गौरवशाली इतिहास और अनूठा नेटवर्क मुंबई की पहचान बन चुका डब्बावाला बिजनेस आज का नहीं, बल्कि करीब 135 साल पुराना है. साल 1890 में महादु हावजी बचे ने इसकी नींव रखी थी. शुरुआत में यह सेवा महज 100 ग्राहकों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन आज यह मुंबई की 'लाइफलाइन' का हिस्सा बन चुकी है. ये डब्बेवाले मुंबई के घरों से ताजा और गर्म खाना लेकर हजारों ऑफिस जाने वाले 'मुंबईकर्स' तक बिना किसी चूक के पहुंचाते हैं. साइकिलों और लोकल ट्रेनों के सहारे चलने वाला यह संगठन पूरी तरह से मानवीय श्रम और एक अनोखी कोडिंग प्रणाली पर आधारित है.


 

