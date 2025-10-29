अंडरवर्ल्ड लिंक केस में फंसा देंगे... अबू सलेम का डर दिखाकर रिटायर्ड अफसर से ठगे 71 लाख रुपये

मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ठगों ने कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम का नाम लेकर एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी से 71 लाख 24 हजार रुपए की ठगी कर ली.ठगों ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताकर धमकी दी और धीरे-धीरे रिटायर्ड अफसर का विश्वास जीतकर पूरी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली.

रिटायर्ड अफसर के साथ कैसे हुआ फ्रॉड?

सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित अधिकारी को ठगों ने 23 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच कई बार फोन और वॉट्सऐप वीडियो कॉल किए. खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताकर उन्होंने कहा कि उनके बैंक खाते में कुछ संदिग्ध रकम आई है, जो अबू सालेम से जुड़ी है.

फर्जी गिरफ्तारी आदेश दिखाकर डराया

ठगों ने दावा किया कि यह रकम किसी स्टॉक फ्रॉड और फिरौती से जुड़ी है और अब मामला मुंबई पुलिस के 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में दर्ज है. उन्होंने पीड़ित को डराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम से फर्जी गिरफ्तारी आदेश और 10 वांटेड अपराधियों की तस्वीरों वाला पत्रक भी भेजा.

अबू सलेम का नाम लेकर दी धमकी

आरोपियों ने कहा कि उनके खाते में जो पैसा आया है, उसमें अबू सलेम का हिस्सा (10%) बतौर कमिशन जमा हुआ है. अगर उन्होंने पुलिस की जांच में सहयोग नहीं किया, तो उन्हें भी अंडरवर्ल्ड लिंक के केस में फंसा दिया जाएगा. इस धमकी और फर्जी दस्तावेज़ों से डरे पीड़ित ने आरोपियों के कहने पर 71 लाख 24 हजार रुपए विभिन्न खातों में “पड़ताल के लिए” ट्रांसफर कर दिए.

शिकायत के बाद मामला दर्ज

फ्रॉड का ऐहसास होने के बाद रिटायर्ड अधिकारी ने तुरंत पूर्व प्रादेशिक साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और साइबर अपराध के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.