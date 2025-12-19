नवी मुंबई एयरपोर्ट आम यात्रियों के लिए बनेगा 'गेम चेंजर'! जीत अदाणी ने बताया- अब आसान और सस्ता होगा हवाई सफर

मुंबई और नवी मुंबई के लोगों के लिए इस बार क्रिसमस किसी बड़े जश्न से कम नहीं होने वाला है. सालों के इंतजार के बाद, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिरकार अपना ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है.25 दिसंबर को शुरू होने जा रहे इस नए एयरपोर्ट को लेकर यात्रियों में काफी जोश है. नवी मुंबई, मुंबई मेट्रो क्षेत्र और पुणे तक के लोगों को इससे सीधा फायदा मिलने वाला है.

अदाणी एयरपोर्ट्स के डायरेक्टर जीत अदाणी का कहना है कि इस एयरपोर्ट को खास तौर पर आम यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार किया है, जहां सफर आसान होगा और कम खर्च में होगा.

आम यात्री को ध्यान में रखकर बनाया गया एयरपोर्ट

NDTV प्रॉफिट को दिए खास इंटरव्यू में जीत अदाणी ने बताया कि नवी मुंबई एयरपोर्ट की पूरी डिजाइन आम भारतीय यात्रियों की जरूरतों को समझकर की गई है. इसमें पहली बार हवाई सफर करने वाले लोग भी शामिल हैं. इसके साथ ही साथ ही ऑफिस जाने वाले और कारोबारी यात्री का भी ध्यान रखा गया है. इसएयरपोर्ट का मकसद यही है कि हर यात्री को आरामदायक और आसान अनुभव मिले.

हर चीज सोच समझकर किया गया तैयार

जीत अदाणी ने कहा कि एयरपोर्ट के हर हिस्से पर बारीकी से काम किया गया है. खाने की व्यवस्था से लेकर डेकोरेशन और हॉस्पिटैलिटी तक सब कुछ यात्रियों को ध्यान में रखकर चुना गया है. एयरपोर्ट में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है जहां लोग खुद को सहज महसूस करें और सफर का अनुभव बेहतर हो सके.

पहली बार हवाई सफर करने वालों के लिए खास सुविधा

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भाषा की परेशानी को भी समझा गया है. जो लोग पहली बार हवाई सफर करते हैं, उन्हें अक्सर बोर्ड और साइन समझने में दिक्कत होती है. इसे आसान बनाने के लिए एयरपोर्ट पर ऐसे डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर शहरों के नाम उसी जगह की भाषा में दिखेंगे जहां यात्री जा रहा है. इससे यात्रियों को रुट समझने में मदद मिलेगी.

एयरपोर्ट पर सस्ता मिलेगा खाना

एयरपोर्ट पर खाने की कीमतें अक्सर यात्रियों के लिए परेशानी बन जाती हैं, लेकिन नवी मुंबई एयरपोर्ट में इस पर खास ध्यान दिया गया है. जीत अदाणी ने बताया कि खाने के दाम कम रखने के लिए बीच के लोगों को हटाकर सीधे रसोइयों से काम किया गया है. इससे खाने की कीमतें कंट्रोल में रखी जा सकीं.

80 से 100 रुपये में मिलेगा वड़ा पाव

जीत अदाणी ने खाने की कीमत का उदाहरण देते हुए बताया कि वड़ा पाव जैसी आम चीज अब एयरपोर्ट पर भी 80 से 100 रुपये में मिल सकेगी. इसका मकसद यही है कि यात्रियों को बाहर जैसी कीमत पर ही खाना मिले और एयरपोर्ट पर अनावश्यक खर्च न बढ़े.

पीपीपी मॉडल पर बना है नवी मुंबई एयरपोर्ट

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने सिडको के साथ मिलकर तैयार किया है. यह काम सरकारी और निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर हुआ है. एयरपोर्ट को इस तरह बनाया गया है कि यह लंबे समय तक यात्रियों की जरूरतों को पूरा कर सके.

यात्रियों के लिए नया अनुभव

जीत अदाणी का कहना है कि यह एयरपोर्ट सिर्फ एक सफर की जगह नहीं है, बल्कि यहां आने वाले हर यात्री के अनुभव को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है. डिजाइन से लेकर सुविधाओं तक, सब कुछ इस सोच के साथ तैयार किया गया है कि एयरपोर्ट हर किसी के लिए हो.

